New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı

New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 38.826,93 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.154,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kazançla 16.154,92 puana ulaştı. Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

18.03.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 38.826,93 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.154,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kazançla 16.154,92 puana ulaştı.

Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırdığını kaydetti.

Fed'in bu hafta faiz oranını değiştirmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, politika karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların Bankanın gelecekteki politikasına dair ipucu verebileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,32'yi aşarak, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, Apple'ın akıllı telefonlarında Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği yönündeki haber sonrasında Alphabet'in hisseleri yüzde 6'ya yakın yükseldi. Apple'ın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Nvidia'nın hisseleri de şirketin yapay zeka alanındaki son güncellemelerini paylaşmasının beklendiği konferans öncesinde yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ramazan Ayında Balığa Talep Artıyor
    17:39 Ramazan Ayında Balığa Talep Artıyor

    Samsun'da Ramazan ayında balığa olan talep geçen yıllara göre oldukça fazla. Havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olması nedeniyle vatandaşlar balığı tercih ediyor. Özellikle somon balığı, uygun fiyatı ve doyurucu özelliğiyle en çok talep gören balık çeşidi olarak öne çıkıyor. Balık satıcıları da işlerin iyi olduğunu belirtiyor.

  • Ticaret Bakanı: Serbest bölgelerin ihracat geliri artıyor
    17:27 Ticaret Bakanı: Serbest bölgelerin ihracat geliri artıyor

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "18 serbest bölgemizden geçen yıl elde ettiğimiz ihracat geliri 12 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkın taleplerinin kavgasını yapacağım
    17:20 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkın taleplerinin kavgasını yapacağım

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa'da yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan ile kavga etmek istemediğini belirterek, emeklinin, köylünün, işsizin ve gençlerin hakları için mücadele edeceğini söyledi. Özel, ayrıca Antalya'nın üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğini vurguladı ve emeklilerin ittifakının en güçlü ittifak olduğunu ifade etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Balıkesir'de yol açılışında konuştu Açıklaması
    17:12 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Balıkesir'de yol açılışında konuştu Açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katedilerek geçilen güzergahın 3 kilometre kısaltılacağını, seyahat süresinin ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşeceğini bildirdi.

  • Sarıgöl'de Ata Tohumlu Kerevizler İlgi Görüyor
    17:08 Sarıgöl'de Ata Tohumlu Kerevizler İlgi Görüyor

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Hüseyin Karcı, dedesinden kalan ata tohumu olan kerevizlerin lezzeti ve büyüklüğü nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Karcı, pazarda kerevizlerin tanesini 30-50 liradan sattığını ifade etti.

  • TCDD Taşımacılık, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde hızlı tren seferinde etkinlikler düzenledi
    17:02 TCDD Taşımacılık, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde hızlı tren seferinde etkinlikler düzenledi

    TCDD Taşımacılık AŞ, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Ankara-İstanbul seferini yapan hızlı trende çeşitli etkinlikler düzenledi. Oyuncu Ahmet Yenilmez, Çanakkale temalı mobil oyununu sergiledi. TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin anlamını hatırlatmak istediklerini belirtti. Tren yolcularına ekmek ve hoşaf ikram edildi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla'da yeni bir bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdi
    17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla'da yeni bir bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdi

    Bakan Kacır, bugüne kadar büyük ölçekli 12 bilim merkezini hizmete sunduklarını, ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerinin de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarını vurgulayarak, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’a öfkesi dinmiyor: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'a öfkesi dinmiyor: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 17:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement