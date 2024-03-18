New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı

NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 38.826,93 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.154,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 kazançla 16.154,92 puana ulaştı.
Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.
Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırdığını kaydetti.
Fed'in bu hafta faiz oranını değiştirmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, politika karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların Bankanın gelecekteki politikasına dair ipucu verebileceğini belirtti.
Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,32'yi aşarak, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü.
Öte yandan, Apple'ın akıllı telefonlarında Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği yönündeki haber sonrasında Alphabet'in hisseleri yüzde 6'ya yakın yükseldi. Apple'ın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde arttı.
Nvidia'nın hisseleri de şirketin yapay zeka alanındaki son güncellemelerini paylaşmasının beklendiği konferans öncesinde yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.
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