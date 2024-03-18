New York Borsası, Fed'in para politikası kararı öncesi yükselişle başladı

Ramazan Ayında Balığa Talep Artıyor

Samsun'da Ramazan ayında balığa olan talep geçen yıllara göre oldukça fazla. Havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olması nedeniyle vatandaşlar balığı tercih ediyor. Özellikle somon balığı, uygun fiyatı ve doyurucu özelliğiyle en çok talep gören balık çeşidi olarak öne çıkıyor. Balık satıcıları da işlerin iyi olduğunu belirtiyor.