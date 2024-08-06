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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle dün yaşanan satış baskısının ardından New York borsası yeni işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. Risk iştahının artmasıyla birlikte Fed'in faiz indirimi beklentileri güçlendi.

06.08.2024 17:12
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New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün yaşanan satış baskısının ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 38.731,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.205,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artarak 16.266,35 puana yükseldi.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.

Yatırımcılar geçen hafta zayıf gelen istihdam ile Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini değerlendirirken, ABD'de dün açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisinin sektördeki büyümeye işaret etmesi bir miktar rahatlama sağladı.

Analistler, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamaların da piyasalardaki toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını belirten analistler, ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini aktardı.

Bu gelişmelerle, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gitme öngörüleri de güçlendi.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin verilerin resesyona işaret etmediğine dair açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından bugün yüzde 3,81'e yükseldi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,91 seviyesine tırmandı.

Dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi de bugün Türkiye saatiyle 16.40 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 102,81'e çıktı.

ABD'de S&P 500 endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise dün 65,7 ile 4 yılın zirvesini görmesinin ardından 32,26'ya geriledi.

Kurumsal tarafta ise Palantir Technologies'in hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini bu yıl ikinci kez artırması sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Caterpillar'ın hisseleri, şirketin düzeltilmiş karında artış kaydedilmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Uber'in hisseleri de şirketin geliri ve karının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 5'in üzerinde arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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