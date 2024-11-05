NG Kütahya Seramik\'e 111 Milyon Avro Teknoloji Yatırımı

Ekonomi

NG Kütahya Seramik ile İtalyan Sacmi firması arasında 111 milyon avroluk yeni teknoloji yatırımı anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik, her yıl olduğu gibi bu sene da dünyanın en önemli ihtisas fuarları arasında yer alan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na (UNICERA) katıldı.

Fuarda, NG Kütahya Seramik ile dünyanın en büyük seramik makine üreticisi Sacmi arasında seramik sektörünün önemli teknoloji anlaşmalarından biri imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen törende imzalar, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ile Sacmi firması adına Benedetto Spinelli tarafından atıldı.

111 milyon avroluk yeni teknoloji ve kapasite artış yatırımını kapsayan anlaşma sayesinde, yapay zekayla desteklenmiş üretim metodolojisi uygulanarak NG Kütahya Seramik ürünlerinde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı sağlanacak.

Şirket, bu anlaşmayla seramik sektöründe dünyanın en gelişmiş teknolojisini fabrikalarına taşımış olacak. Çevreci, sürdürülebilir, yüzde 25 daha düşük emisyon, düşük elektrik ve daha düşük doğal gaz tüketimiyle enerji tasarrufu üst düzeye taşınacak. Tüm bu teknolojik gelişmenin desteğiyle premium segmentte ürün tedariki desteklenecek. 20 milyon metrekareye varan kapasite artışıyla NG Kütahya Seramik'in yıllık üretim kapasitesi 63 milyon metrekareye ulaşacak.

"Seramikte dünyanın en ileri teknolojisine sahip oluyoruz"

Törende anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, anlaşma sayesinde üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacaklarını bildirdi.

Güral, "Anlaşma hem enerji verimliliği sağlayan hem de kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak. NG Kütahya Seramik olarak bu önemli anlaşmayla dünya seramik sektörünün en ileri teknolojisini NG Kütahya Seramik fabrikalarına ve ülkemize taşımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.