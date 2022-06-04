Beyaz lahana fideleri toprakla buluşturuldu

Türkiye'de beyaz lahana üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de çiftçiler, fideleri dikmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Sazlıca beldesindeki fide dikim etkinliğinde gazetecilere, Niğde'nin tarım şehri olduğunu söyledi.

Lahananın kent ve ülke için önemli bir ürün olduğunu belirten Baş, üretimde Türkiye'de ikinci sırada yer aldıklarını vurguladı.

Baş, kentte geçen yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda 136 bin ton lahana üretildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Beyaz lahanada Türkiye'nin üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşılıyoruz. Samsun'dan sonra ikinciyiz. Bor merkez ve Ulukışla ilçemizin köylerinde yoğun olarak üretiliyor. Geçen sene yurt dışına ilk defa lahana ihraç ettik; Bosna Hersek, Arnavutluk ve Azerbaycan'a ürün gönderdik. Sembolik de olsa ilk lahana ihracatımız gerçekleşti ve akabinde başka ülkelerden ihracat talebi geldi. İnşallah 2022 yılı için hem yerel piyasamızda hem ihracat noktasında ümitliyiz."

Bu yıl ekim alanında 300-400 dekar artış beklediklerini dile getiren Baş, Niğde'de ülke ortalamasına göre daha verimli üretim yapıldığını söyledi.

Samsun'da yaklaşık 142 bin ton üretim yapıldığını belirten Baş, bu sene Niğde'de bu rakamları yakalayacaklarına dikkati çekti.

Üretici İlhan Aldaş da yaklaşık 60 dönümde lahana yetiştirdiğini ifade ederek "Dikimler iyi gidiyor, bu sene kış iyi geçti, yağışlar bol oldu, şu an için bir sıkıntımız yok. Kendi yetiştirdiğimiz fideleri dikiyoruz. 50-60 senelik tohumlar, yerli, deden kalma tohumlar." diye konuştu.