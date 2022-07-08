Niğde'deki elastan üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'deki elastan üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

08.07.2022 10:15
Niğde'deki elastan üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

Migiteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Niğde'de yapılacak elastan üretim tesisi yatırımı, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar"da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Migiteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Niğde'de yapılacak elastan üretim tesisi yatırımı, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar"da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Niğde'de elastan üretim yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Komple yeni yatırım olarak planlanan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 872 milyon 62 bin 240 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ilave istihdam 500, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 20 oldu.

Yatırım süresi sonunda yılda 35 bin ton elastan üretilmesi planlanıyor.

Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon TL), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) gibi teşviklerden yararlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Karar'da belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek.

Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.

YORUMLAR
500
Niğdeli Besici: 'Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?' Niğdeli Besici: 'Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?' Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
Kaynak: AA

Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'deki elastan üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'deki elastan üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement