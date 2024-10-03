Nijerya'nın Petrol İthalatı 20,3 Milyar Litre

Ekonomi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle geçen yıl 20,3 milyar litre petrol ithal ettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı raporda, geçen yıl Nijerya'nın 20,3 milyar litre petrol ithal ettiği, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,7'lik düşüş anlamına geldiği kaydedildi.

Ülkenin geçen yıl 4,94 milyar litre de dizel ithal ettiği aktarılan raporda, "Bu, 2022 yılında kaydedilen 4 milyar litreye kıyasla yüzde 23,6'lık bir artışa işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, daha önce, petrol ürünleri ithalatına aylık 600 milyon dolar harcandığını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,11 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 900 nairaya (0,54 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Ülkede 1 Ağustos'tan bu yana hayat pahalılığına karşı protestolar sürüyor.