Nilüfer Belediyesi'nden Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediyesi'nden Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı

Nilüfer Belediyesi\'nden Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı

Nilüfer Belediyesi, 14-16 Ekim tarihleri arasında Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler bir araya gelerek sürdürülebilir tarım için yol haritası oluşturacak.

12.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Nilüfer Belediyesi, 3 gün sürecek Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-15 ve 16 Ekim tarihlerinde uzman akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla düzenlenecek çalıştayda ortaya çıkacak veriler, Nilüfer'de sürdürülebilir tarım için yapılacak çalışmalar için yol haritası oluşturacak.

Tarım alanlarının giderek azaldığı, yanlış tarım politikaları sonucu çiftçinin toprağa küstüğü bir dönemde, gıdanın önemi daha da artıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi de tarım alanlarının korunması, kooperatifçiliğin daha da gelişmesi, temiz gıda, ekolojik tarımının önemine dikkat çekmek ve tarım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı düzenliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile birlikte 14 -16 Ekim tarihleri arasında Nilüfer Nikahevi'nde gerçekleştireceği çalıştay, akademisyenler, alanında uzman isimler ve kurum temsilcileri ile çiftçiler ve kooperatifçileri bir araya getirecek.

Yeni bir dönemin başlangıcı

Çalıştayın Nilüfer'de tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Hedefimiz, üretimden gelen gücümüzü ve dayanışmanın ışığını rehber edinerek, tarımda adil, kapsayıcı ve geleceğe umutla bakan bir modeli hayata geçirmek" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, emeğin ve üretimin birliğini güçlendirerek, toplumsal adaleti sağlamayı, kooperatifçilik anlayışını yaygınlaştırmayı ve toplumun tüm kesimlerini bu sürecin parçası haline getirerek yerel kalkınmayı gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi. "Çalıştay sonunda elde edilecek sonuçlar, Belediyemizin ve NİLKOOP'un tarım ve kooperatifçilik politikalarını şekillendirmede yol gösterici olacak. Amacımız, ilçemizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek" diyen Başkan Özdemir, çalıştayın ana başlıkları arasında; yerel üretimi canlandırılacak projelerin geliştirilmesi, çiftçilerin daha güçlü ve dayanışmacı yapılar kurmalarına yönelik modeller ile tarım arazilerinin korunmasına ilişkin politikaların yer aldığını söyledi.

Nilüfer Nikahevi'nde 14 Ekim Pazartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayacak olan çalıştay, uzman sunumlarıyla devam edecek. Çalıştayın ikinci gününde, katılımcılar ortak akıl masalarında derinlemesine tartışmalar yürütecek. Son gün ise çalışma gruplarının sonuçları sunulacak ve rapor hazırlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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