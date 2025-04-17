Nilüfer'de Modern Taksi Durağı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer'de Modern Taksi Durağı Hizmete Açıldı

Nilüfer\'de Modern Taksi Durağı Hizmete Açıldı

Nilüfer Belediyesi, modern taksi durakları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üçevler Mahallesi'nde açılışı yapılan yeni taksi durağı, kent estetiğine uygun yapılarla hizmete girdi.

17.04.2025 15:49  Güncelleme: 15:52
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Nilüfer Belediyesi, kentteki modern, tek tip taksi duraklarına bir yenisini daha kazandırdı. Üçevler Mahallesi'nde inşa edilen modern taksi durağı törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni taksi durakları yapmaya ve açmaya devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü modern ve tek tip taksi durağı yapım çalışmaları kapsamında Üçevler Mahallesi'ne kazandırılan yeni durağı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Çohan, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bakır Taşer, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Bakanı Recep Bayraktar, Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, taksici esnafının görevlerinin sosyal ve ticari açıdan kıymetli olduğunu söyledi. Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle yaşam şartlarının zorlaştığına değinen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak esnafımızla, çiftçimizle dayanışma içinde olmayı bir görev olarak görüyoruz. Onun için her zaman esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bütün mahallelerde tek tip taksi durakları yapmak istediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Stratejik planımız çerçevesinde bu yıl 4 yeni taksi durağı daha yapacağız. Taksi durakları yapmaya da açmaya da devam edeceğiz. Çalı, Kayapa, Görükle ve Odunluk mahallelerinde yeni taksi duraklarını devreye alacağız. Bunlarla ilgili mekan çalışmaları yapıyoruz. Kentin estetiğine uygun yapılar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Üçevler Mahallesi Muhtarı Sibel Uzun da kamusal anlamda fayda sağlayan hizmetlerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Eski taksi durağında sıkıntılar yaşandığını belirten Uzun, "Bizlerin bu taleplerine karşılık veren, sorunumuzu çözüme kavuşturan Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nilüfer'de taksicilik yapmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Üçevler Taksi Durağı Başkanı Murat Kızıldağ da bu nedenle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır ise Nilüfer'deki taksi duraklarının her yönüyle çok kaliteli olduğunun altını çizerek, yeni taksi duraklarının yapımının devam etmesini diledi.

Nilüfer'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Çohan da, "Mimari açıdan değerlendirdiğimizde taksi duraklarının tek tip olması estetik açıdan kente güzellik katıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Üçevler Taksi Durağı'nın açılış kurdelesi kesildi. Durağı inceleyen ve taksici esnafıyla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ne taksiyle döndü. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer'de Modern Taksi Durağı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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