Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı - Son Dakika
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Ekonomi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Nisan ayında uygulanacak olan kirada tavan zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre, 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

03.04.2025 10:04
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Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları ekonomik verilerin göstergesi olduğu kadar konut, arsa ve iş yeri kiraları için de belirgin bir veri olarak ön plana çıkıyor. Zira tavan zam oranı için 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.

KİRA TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 51,26 OLDU

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
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Son Dakika Ekonomi Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı - Son Dakika
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