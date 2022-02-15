Nişantaşı Üniversitesi ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden iş birliği

Nişantaşı Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa'daki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik iş birliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, Bursa ili sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesi, eğitim hizmetlerinde niteliğin artırılması, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması amacıyla eğitimde iş birliği protokolüne imza atıldı.

İş birliği kapsamında gerekli koordinasyonu oluşturarak yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri çalışmalar konusunda bilgilendirecek olan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve izlenerek değerlendirilmesini sağlayacak. Nişantaşı Üniversitesi ise Bursa'daki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri için eğitim niteliğini artıracak ve mesleki gelişim sağlayacak bir dizi hizmetin sunulmasından sorumlu olacak.

İş birliğine göre, ortaöğretim öğrencilerinin üniversite giriş sınavlarına hazırlanmasını sağlayacak kurslar ve etüt programları düzenleyecek olan Nişantaşı Üniversitesi, öğrenciler için Üniversite Tercih Merkezi (UTM) oluşturacak. Öğrencilerin ücretsiz şekilde kullanabileceği merkezin internet sitesi üzerinden puan hesaplama, doğru tercih ve üniversite rehberliği gibi konularda öğrencilere faydalı bilgi aktarımı yapılacak.

Ayrıca, öğrencilere bölüm bazlı tanıtım dersleri gerçekleştirilerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) semineri, sınava hazırlanma sürecinde kaygı ve motivasyon, doğru meslek seçimi, kariyer planlama gibi konularda ilgili uzmanlarca seminerler gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ayrıca Nişantaşı Üniversitesi'nin yıllardır uyguladığı Mesleki Yaşam Envanteri Projesi'nden (BMYE) faydalanarak kendilerine uygun bölümleri ve meslekleri online olarak anında öğrenebilecek.

Öğretmenlere mesleki gelişim desteği

İş birliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarının öğretmenleri de Nişantaşı Üniversitesi'nin sunduğu çeşitli hizmetlerden faydalanabilecek. Öğretmen ve öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi'nin teknolojik uygulamalarla desteklendiği NeoTech Campus'ünde bulunan laboratuvarlar, konferans salonları, derslikler, spor alanları ve kütüphaneden faydalanabilecekleri gibi arzu ettikleri öğretim üyeleri ile irtibata geçebilecek; mesleki rehberlik ve tanıtım koordinatörlüğünün sağladığı hizmetlerden de faydalanabilecek.

Öğretmenler, eğitimler için gerekli olan her türlü kaynak, bilişim ve alt yapı hazırlıklarından sorumlu olan Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği toplantılara, hizmet içi eğitimlere ve sertifika programlarına katılarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilecek. Ayrıca, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kademedeki kamu ve özel kurumlarında görev alan öğretmen ve idarecilere Nişantaşı Üniversitesinin belirlenen programlarında yüzde 25 ek burs imkanı sağlanacak.