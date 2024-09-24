Nitelikli İş Gücü Sektöre İvme Kazandırır

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, doğal taş, mermer ve hazır beton sektörleri için nitelikli iş gücünün önemine dikkati çekerek, "Nitelikli iş gücü, katma değer sağlayarak sektöre ivme kazandırır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesinin düzenlediği istişare toplantısı, Oda Başkanı Baran ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Komite Başkanı Ali İhsan Güçlü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün ürettiği ürünlerin, inşaat başta olmak üzere, döşemeden kaplamaya, heykelcilikten porselen ve cam sanayisine, optik sanayi ve süs eşyasına kadar geniş bir alanda kullanıldığını belirtti.

Sektörün hem iç talep, hem ihracat için üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Baran, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, maliyet artışlarından, enflasyon muhasebesine, maden işletme ruhsatlarından, nitelikli iş gücü ve usta öğretici eksikliğine sektörün gündeminde birçok konunun yer aldığını bildirdi.

Birçok sektörde olduğu gibi doğal taş, mermer ve hazır beton sektöründe de eleman sıkıntısı yaşandığına işaret eden Baran, sektöre nitelikli iş gücü kazandırılmasının önemine dikkati çekti. Baran, "Nitelikli iş gücü, katma değer sağlayarak sektöre ivme kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı Güçlü de sektörün sorunlarının görünür olması için toplantılar yaptıklarını belirterek, "Sektör olarak yaşadığımız sorunları bir rapor haline getirerek yetkili mercilere ileteceğiz. İş dünyası olarak bize düşen, sorunlarımızı ülke gündeminden düşürmeyerek diri tutmak." ifadesini kullandı.