Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başladı

ASO, İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle NİYEP'i başlatarak sanayiye nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

28.02.2025 15:39
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Ankara Sanayi Odası (ASO), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'na (NİYEP) ev sahipliği yaptı.

ASO tarafından ASO'nun Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı' (NİYEP) düzenlendi. Yaptığı konuşmada sanayi sektörünün hızla değişen teknoloji ve dönüşen üretim süreçlerine ayak uydurmak zorunda olduğuna vurgu yapan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özkurt, "Ankara Sanayi Odası olarak sanayimizin bu dönüşüme uyum sağlayarak rekabet avantajını koruması ve güçlendirmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim programları açmalarına imkan tanıyor. İŞKUR'un sağladığı mali destekler ve teşvikler, sanayicilerimize önemli avantajlar sunuyor. İşletmelerimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu yeni iş gücünü yetiştirme fırsatı elde ediyor. Ayrıca program kapsamında istihdam edilen kursiyerler için SGK teşviklerinden yararlanma imkanı da bulunuyor" diye konuştu.

Nitelikli iş gücü yetiştirilmesini sanayinin geleceği açısından en öncelikli konulardan biri olarak gördüklerini belirten Özkurt, "Bu kapsamda meslek liseleri ve eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri, uluslararası projelerimiz ve sanayiye yönelik eğitim programlarımızla sürece katkı sunmaya devam ediyoruz. Ancak biliyoruz ki bu sürecin başarısı, kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve tüm paydaşların aktif katılımıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika

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