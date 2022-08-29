ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi - Son Dakika
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ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi

29.08.2022 14:52
ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi

Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na, çevreci aktivistlerin yangın alarmlarını çalıştırması nedeniyle ara verildi.

Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na, çevreci aktivistlerin yangın alarmlarını çalıştırması nedeniyle ara verildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra dünyaca ünlü enerji şirketlerinin üst yöneticilerinin katıldığı konferansın ilk oturumu sürerken yangın alarmı verildi.

Yetkililer, basın mensuplarının çalıştıkları alanın yanı sıra konferansın sürdüğü "Stavanger Forum" isimli binanın terkedilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Çevreci olduklarını belirten bir grup aktivist, "Petrol ve doğal gaz bulunması için daha fazla lisans verilmesini istemiyoruz." şeklinde slogan attılar.

Konferansın düzenlendiği binanın duvarına spreylerle "Petrolü durdurun!" yazan eylemciler içeri girişlere engel oldu.

Hidrokarbon arama çalışmalarına karşı olduklarını belirten aktivistlerin, yaklaşık 30 dakika süren eyleminden sonra konferans devam etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Elon Musk, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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