Çevreci olduklarını belirten bir grup aktivist, "Petrol ve doğal gaz bulunması için daha fazla lisans verilmesini istemiyoruz." şeklinde slogan attılar.

Kaynak: AA

Elon Musk, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na eylemler nedeniyle bir müddet ara verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.