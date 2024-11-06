Novak'tan Ukrayna uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Novak'tan Ukrayna uyarısı

Novak, Ukrayna'nın güvenilmez olduğunu ve Avrupa'nın gaz savaşımını zorlaştırdığını belirtti.

06.11.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus gazı almaya devam eden Avrupalı ülkelerin Ukrayna üzerinden sevkiyatın devam etmesini istediklerini belirterek, "Ukrayna, güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji sektörü ve ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon oranındaki artışta yavaşlama dönemine girildiğini aktaran Novak, "Ekim sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 8,5'ti ve yıl sonuna kadar yüzde 8'e düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Novak, Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı mali politika doğrultusunda kasım ve aralıkta yaşanacak süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Ukrayna ile yıl sonunda sona erecek Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin sözleşme sürecini değerlendiren Novak, "Şu anda bu koridordan gaz alan Avrupa ülkeleri bu işbirliğini sürdürmek istiyorlar. Sürecin devamı, Avrupa ülkeleri ile Ukrayna arasında varılacak anlaşmalara bağlı." dedi.

Novak, Rusya'nın sevkiyatı sürdürmeye hazır olduğuna işaret ederek, "Ukrayna güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor. Ancak bize bağlı pek bir şey yok, bunun doğrudan tüketici ve transit geçişin sağlandığı ülke tarafından müzakere edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Novak, "Rus ekonomisi ABD'nin lideri kim olursa olsun sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, moskova, Ukrayna, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novak'tan Ukrayna uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
21:55 Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri
21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:23 Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den cezaevinden mesaj Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 16:43:49. #1.11#
SON DAKİKA: Novak'tan Ukrayna uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.