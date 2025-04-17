Nvidia Kurtarıcısı: Jensen Huang Çin'de - Son Dakika
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Ekonomi

Nvidia Kurtarıcısı: Jensen Huang Çin'de

Nvidia CEO'su Jensen Huang, ABD'nin Çin'e çip kısıtlamalarının ardından Pekin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

17.04.2025 18:57
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ABD'li çip ve grafik işlemci üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve patronu Jensen Huang, Washington yönetiminin Çin'e yönelik yeni çip kısıtlamasını bildirmesinin ardından bu ülkeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Huang, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyinin (CCPIT) davetiyle Pekin'de temaslarda bulundu.

Huang, CCPIT Başkanı Rın Hongbin ile yaptığı görüşmede, Nvidia'nın Çin'i "anahtar bir pazar" olarak gördüğünü ve işbirliğini sürdürmeyi umduğunu vurguladı.

Nvidia'nın Çin pazarına hizmet etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Huang, ürünleri düzenleyici kurallara uygun olarak optimize etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirterek kısıtlamalara uyum için Çin'e özel çipler geliştireceği mesajını verdi.

Financial Times gazetesi de Huang'ın ziyaretiyle ilgili haberinde, ABD'li iş insanının Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in kurucusu ve patronu Liang Vınfıng ile görüştüğünü, ikilin yapay zeka sektöründeki son gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

ABD'nin Çin'e yeni çip kısıtlaması

Huang'ın sürpriz ziyareti, ABD yönetiminin Nvidia'nın Çin için ürettiği H20 grafik işlemci ünitelerinin ihracatını kısıtlama kararının ardından geldi.

Nvidia, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "bir süper bilgisayarda kullanılma riski nedeniyle" söz konusu çiplerin Çin ihracatını izne tabi kılacağını bildirdiğini duyurmuştu.

Trump'ın yeni tarife politikasının etkisiyle borsada en fazla değer kaybına uğrayan ABD'li firmalar arasında yer alan Nvidia, söz konusu kısıtlamanın şirkete 5,5 milyar dolar maliyet getireceğini açıklamıştı.

Gelişme üzerine şirketin ABD'de Nasdaq Endeksinde işlem gören hisseleri yüzde 6,9 değer kaybetmişti.

Washington yönetimi, daha önce ABD'li mikroçip üreticisi Nvidia'nın, yapay zeka alanında, "büyük model" adı verilen ChatGPT ve DeepSeek'in geliştirdiği üretken yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan, bu tür modellere işlemci ve veri depolama kapasitesi sağlayan ileri teknoloji A100, A800, H100 ve H800 çiplerinin tüm Çin'e ihracatına kısıtlama getirmişti.

Nvidia, yasak nedeniyle, Çin'e ihraç etmek üzere daha az gelişmiş H20 adını verdiği bir grafik işlemci ünitesi geliştirmiş, 2024 başından itibaren satışlarına başlamıştı.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Kısıtlama, Ekonomi, Finans, Pekin, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia Kurtarıcısı: Jensen Huang Çin'de - Son Dakika

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