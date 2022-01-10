Üye Girişi
obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı - Son Dakika

obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı

10.01.2022 09:47
obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı

Seyahat bileti satış platformu obilet.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, 2021 yılında toplam 16 milyon bilet satış satışıyla yüzde 200 büyüdüklerini belirterek, "2022 yılında platformumuz üzerinden 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz.

Seyahat bileti satış platformu obilet.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, 2021 yılında toplam 16 milyon bilet satış satışıyla yüzde 200 büyüdüklerini belirterek, "2022 yılında platformumuz üzerinden 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

obilet.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürocak, dünya genelinde online seyahat sektörü içinde salgın dönemini en az olumsuz etki ile atlatan firmalardan biri olduklarını belirtti.

Sektör içinde çok önemli bir satın almayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gürocak, biletall.com'u satın almalarıyla birlikte hem sektörün daha hızlı gelişimini hem de vatandaşların aradıkları seyahat biletine çok daha kolay ulaşabilmesini sağladıklarını belirtti.

Gürocak, obilet'in biletall'ı bünyesine katmasıyla birlikte kullanıcıların farklı alternatifleri karşılaştırarak kendileri için uygun olanı, daha geniş seçenek yelpazesi içinden seçebilmesine imkan sağladıklarının altını çizdi.

Geçen yıl toplamda 16 milyon otobüs, uçak ve feribot bileti satışına ulaşarak yüzde 200 büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Gürocak, "Mobil uygulamalarımız da şehirlerarası-uluslararası seyahat kategorisinde Türkiye'de 1. sıradaki yerini korudu. 2022 yılında da platformumuz üzerinden 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Platformumuza kayıtlı tekil kullanıcı sayısında da 2022 yılı içinde 10 milyonu geride bırakacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 boyunca, artan bilet satış hacmimizle birlikte çalışan sayımızı artırmayı, 300'den fazla çalışana istihdam sağlamayı ve toplamda da yıllık 350 milyondan fazla ziyaretçiyi sitemize çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

obilet.com Doğu Avrupa'ya açılmayı hedefliyor

Yiğit Gürocak, kullanıcılarının seyahatleri için ihtiyaç duydukları tüm alternatifleri eksiksiz olarak bulabilecekleri platform olma hedeflerini sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'de edindikleri deneyim ve geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle, 10. yılları olan 2022'de Doğu Avrupa'ya açılmanın en büyük planlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Gürocak, "Aynı zamanda, seyahat ve turizm sektörünün diğer dikeylerine de giriş yaparak ürün portföyümüzü çeşitlendireceğiz. Halen dünyada en çok biletleme gerçekleştiren seyahat bileti platformlarından biriyiz. Yakın bir gelecekte ilk 5'te sağlam bir yer edinmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı - Son Dakika Ekonomi


Dünya 1 numarası Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu Dünya 1 numarası Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var         
09:50
Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş! Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş!         
08:57
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Bosna'da anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti" günü kutlandı Bosna'da anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti" günü kutlandı         
21:44
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54

Son Dakika Haberleri
09:52 Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum
09:51 Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı
09:50 Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var
09:49 Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! İşte o görüntüler
09:27 Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için hoca ve öğrenci arasında kapışma başladı
09:26 "Maske Kimsin Sen"de "İskelet" Keremcem çıktı
09:21 Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabası devrilen kardeşlere Adanalıların yaptığı jest ağlattı
09:20 İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:17 10 Ocak altın fiyatları! Altın nereye gidiyor?
09:10 Yeni gelişme! Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında ''tatil'' düzenlemesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 09:56:59. #1.12#
SON DAKİKA: obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement