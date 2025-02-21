Ocak 2025 Şirket Kuruluşu Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ocak 2025 Şirket Kuruluşu Azaldı

Ocak 2025'te şirket kuruluşu bir önceki aya göre %12,8 azaldı, kapanmalar ise %74,1 oranında düştü.

21.02.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ocak ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 74,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,9oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1artış oldu

Ocak 2025'te, Ocak 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 azaldı.

Ocak 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 oranında arıttı.

Ocak 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ocak 2025'te kurulan toplam 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2'silimited şirket, yüzde 10,3'ü anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ocak 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,7 oranında azaldı

Ocak 2025'te 11 bin 202 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9 bin 877 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 81,1'ini, bin 156 anonim şirket ise yüzde 18,9'unu oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

Ocak 2025'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 583'si ticaret, bin 568'i imalat ve bin 332'si inşaat sektöründe kurulmuştur. Ocak 2025'dekurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 547'si inşaat, 534'ütoptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 164'ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 720'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267'si imalat, 148'imesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,343'üsanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri, 243'ü imalat sektöründe.

Ocak 2025'te kurulan 167 Kooperatifin 104'üKonut Yapı Kooperatifi

Ocak 2025'te kurulan 267 Kooperatifin 104'ü Konut Yapı Kooperatifi31'iİşletme Kooperatifi,13'ü Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Ocak 2025'te 537 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ocak 2024'tekurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 333'üTürkiye, 26'sı İran, 22'si Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 73'üanonim, 464'ülimited şirketi. Ocak 2025'te kurulan şirketlerin 60'ı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 30'u Bilgisayar programlama faaliyetleri, 27'si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,5'iniyabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak 2025 Şirket Kuruluşu Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:59:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ocak 2025 Şirket Kuruluşu Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.