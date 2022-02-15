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Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor - Son Dakika

Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor

15.02.2022 10:15
Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor

Yeni model PVC doğrama ve sinerji pencere modelleri, eskilere oranla yüzde 75'e yakın yalıtım katkısı sağladığı belirtiliyor.

Yeni model PVC doğrama ve sinerji pencere modelleri, eskilere oranla yüzde 75'e yakın yalıtım katkısı sağladığı belirtiliyor.

Ağır kış şartlarında enerji tasarrufu sağlamak isteyen vatandaşlar çeşitli yollara başvuruyor. Pencereleri yenileyip iyileştirmek de çözüm yollarından biri. Muntazam pencerelerin kış aylarında soğuk havayı, yaz aylarında ise sıcak havayı içeriye almadığı biliniyor. Bunun için farklı sistemli PVC doğrama cam modelleri üretilirken pencere ustası Abdulkadir Girgin, yeni modellerin eskilere oranla daha fazla tasarruf sağladığından bahsetti.

"Eski camlara göre çok büyük farkı var"

Müşterilerine önerdikleri pencere modellerini anlatan Girgin, özel üretim bir cam modeli olan sinerji camdan yapılan modellerden bahsetti. Sinerji cam modelinin ısı kaybını önemli ölçüde önlediği biliniyor. Bu modellerin kış aylarında yaşam alanlarının sahip olduğu sıcaklığı korumasında etkili olduğunu söyleyen pencere ustası Girgin şöyle konuştu:

"Eski pencerelerde sinerji modeli dediğimiz cam modeli yok. Sinerji modeli yaklaşık 3-4 yıldır kullanılıyor. Yeni inşaatlarda bu cam modeli zorunlu hale getirildi zaten. Eski camlara göre yüzde 50'ye civarı daha iyi yalıtım yapıyor. Örnek olarak söylüyorum mesela bizim kullandığımız profiller 75'lik yani 7.5 santimetrelik. Eski doğramalarımız ortalama 5 santimetrelik profillerden oluşuyor. Yeni PVC ve doğrama pencere modellerinde odacık sistemleri, camdaki kalınlık ve profildeki ara boşlukların boyutlarının eski camlara göre çok büyük farkı var. Buradan da ekstra olarak yüzde 25'e yakın yalıtıma katkısı olacaktır. Yüzde 50'de sinerji camdan dolayı katkı sağlıyordu. Yeni model PVC doğrama pencerelerin eskilere oranla yüzde 75'e yakın yalıtım katkısı olacaktır"

"Evin içi ısınmadıkça kombi daha fazla çalışıyor"

Hali hazırda evde bulunan pencereleri değiştirmeden de iyileştirmeler yapılabileceğinden bahseden Abdulkadir Girgin, "Birde pencere aralarında boşluklar ya da kablo girişi için açılan delikler oluyor. Boşluklardan sürekli olarak soğuk hava girdiği için içerisi ısınmıyor. Evin içi ısınmadıkça kombi daha fazla çalışıyor ve bu da faturaya yansıyor. Bunları iyileştirmek için silikonla kapatma işlemi uygulanabilir. Kalıcı çözüm sağlamaz, günü kurtarır ama faturalara etkisi olur. Tasarruf sağlamak için bu tarz küçük çözümler uygulanabilir" dedi.

Yeni yapılan dairelerde çoğunlukla sinerji cam modeli kullanıldığını belirten Usta Girgin, "Şuan zaten inşaat sektöründeki hızdan dolayı çoğu pencere yeni modellerden yapılıyor. Eski dairelerde ise yeni sisteme geçen çok fazla daire var. Eskişehir'deki ağır kış şartlarından dolayı insanlar yeni sistem camlara ihtiyaç duyuyor, haliyle bizim işlerimiz de yoğunlaşıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor
Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor
Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor
Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor
Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor

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Eskişehir, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Odacıklı cam modelleri yaz kış fark etmeksizin yalıtım büyük katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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