OECD İşbirliği Konuları Görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

OECD İşbirliği Konuları Görüşüldü

Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Direktörü Schaal ile işbirliği ve forum hazırlıklarını görüştü.

06.02.2025 20:17
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığının sosyal medyadan hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye ziyarette bulunan Schaal'ın Tuzcu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Görüşmede OECD marjındaki işbirliği konuları ile OECD İstanbul Merkezi'nin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bölgesel işbirliğine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede 10 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek OECD Yükselen Pazarlar Forumu ile ilgili olarak hazırlıklar da ele alınmış olup Forum'da uluslararası ticaretin bağlantısallığı ve küresel değer zincirlerinin geliştirilmesi konularının çok taraflı olarak ve üye ülkelerin katılımıyla değerlendirilmesi hususu karşılıklı dile getirilmiştir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Tuzcu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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