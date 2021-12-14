"OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi

Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, yeni açıklamasında özür diledi.

"EKONOMİNİN ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özgenç, "Olağanüstü hâl, arzu edilen bir durum değildir. Olağanüstü hâle mecbur kalınır. Bugün bu hesaptan ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl bağlamında yapmış bulunduğum açıklamalar, toplumumuzun ekonomik bakımdan geleceğine yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, Milletimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE İSTİKRAR TEMELİNE DAYALI ŞEFFAF PİYASA EKONOMİSİ"

Yaşanan ekonomik sorunlardan çıkışın tek yolunun, "güven ve istikrar temeline dayalı şeffaf piyasa ekonomisi" olduğunu belirten Özgenç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tekraren belirtmem gerekir ki, ülkemizdeki para ve finans politikalarının belirlenmesindeki yanlışlarda ısrar edilmesinin ve özellikle, herhangi bir mal veya hizmet üretimine veya satın alınmasına bağlı olmaksızın, umut istismarımın ve Türk Lirası'ndan kaçışın bir yansıması olan sanal (kripto) para dolaşımını teşvik faaliyetleri karşısında ilgili kamu otoritelerinin duyarsız kalmasının toplumumuz bakımından telafisi güç sorunlara sebebiyet vereceği, izahtan varestedir."