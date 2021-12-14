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"OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi - Son Dakika

"OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi

14.12.2021 21:08
"OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi

AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, yeni açıklamasında özür diledi.

"EKONOMİNİN ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Özgenç, "Olağanüstü hâl, arzu edilen bir durum değildir. Olağanüstü hâle mecbur kalınır. Bugün bu hesaptan ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl bağlamında yapmış bulunduğum açıklamalar, toplumumuzun ekonomik bakımdan geleceğine yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, Milletimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE İSTİKRAR TEMELİNE DAYALI ŞEFFAF PİYASA EKONOMİSİ"

Yaşanan ekonomik sorunlardan çıkışın tek yolunun, "güven ve istikrar temeline dayalı şeffaf piyasa ekonomisi" olduğunu belirten Özgenç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tekraren belirtmem gerekir ki, ülkemizdeki para ve finans politikalarının belirlenmesindeki yanlışlarda ısrar edilmesinin ve özellikle, herhangi bir mal veya hizmet üretimine veya satın alınmasına bağlı olmaksızın, umut istismarımın ve Türk Lirası'ndan kaçışın bir yansıması olan sanal (kripto) para dolaşımını teşvik faaliyetleri karşısında ilgili kamu otoritelerinin duyarsız kalmasının toplumumuz bakımından telafisi güç sorunlara sebebiyet vereceği, izahtan varestedir."

'OHAL'e hazırlıklı olun' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç özür diledi

NE OLMUŞTU?

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, 13 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.

"EKONOMİK GİDİŞATLA İLGİLİ ENDİŞELERİMİ DİLE GETİRDİM"

Açıklamalarının ardından Özgenç yeni bir paylaşımda bulunmuş ve sözlerine açıklık getirmişti. Özgenç, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir" demişti.

OHAL'e hazırlıklı olun diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi

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Son Dakika Ekonomi 'OHAL'e hazırlıklı olun' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten özür geldi - Son Dakika
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