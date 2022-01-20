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Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı - Son Dakika

Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı

20.01.2022 14:05
Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı

Olumsuz hava şartları Eskişehir'de balık tezgahlarını boş bırakırken, mevcut balıkların da fiyatları arttı.

Olumsuz hava şartları Eskişehir'de balık tezgahlarını boş bırakırken, mevcut balıkların da fiyatları arttı.

Özellikle Karadeniz'de bir haftadır etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçıların denize açılamaması tezgahlara olumsuz yansıdı. Bu durum Eskişehir'deki tezgahları adeta boş bıraktı, diğer denizlerden gelen az miktarda balıkların da fiyatları arttı. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların düşüp tezgahlarda bolluk yaşanacağını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında şu an durumun kötü olduğunu, fırtınadan dolayı denize çıkılamadığını anlattı. Şahin, "Karadeniz'deki çoğu kayık zaten geri çekildi. Şu an balık sadece Marmara ve Ege tarafında var ve fiyatları da yüksek. Bu fırtınadan dolayı bugünlerde çok balık gelmiyor. Zaten bakarsanız tezgahlar boş. Hamsi şu anda 30 lira ve diğerlerinin de fiyatı düşmedi. Yarından itibaren hava düzeliyor ve balık bollaşmaya başlar diye tahmin ediyoruz. O yüzden fiyatlar da hafta sonuna doğru bayağı düşer" dedi. - ESKİŞEHİR

Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı
Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı
Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı

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Karadeniz, Eskişehir, Fırtına, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Olumsuz hava şartları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boş bıraktı - Son Dakika
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