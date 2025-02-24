OMÜ'de 1613 Öğrenci İstihdam Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

OMÜ'de 1613 Öğrenci İstihdam Edilecek

OMÜ'de İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde 7 binden fazla başvuru arasından 1613 öğrenci seçildi.

24.02.2025 23:07
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OMÜ'de istihdam edilecek öğrencilerin kura heyecanı: Bin 613 öğrenci işe alınacak

Gençlik Programı'na 7 binin üzerinde öğrenci başvurdu, bin 613 öğrenci kurayla belirlendi

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında işe alınacak öğrencilerin kura çekimi yapıldı. 7 binin üzerinde öğrencinin başvurduğu programda kurada ismi çıkan bin 613 öğrenci, kampüs içerisinde farklı alanlarda çalışacak.

Üniversite öğrencilerinin kampüslerde çalışma imkanı tanıyan İŞKUR Gençlik Programı'na OMÜ'de 7 binin üzerinde öğrenci başvurdu. Bin 613 öğrencinin kampüs içerisinde farklı alanlarda istihdam edileceği programın kura çekimi OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atakum 5. Noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. İsmi çıkan öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı.

"7,5 saat çalışmaya bin 83 TL ücret"

Program hakkında bilgi veren OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra İŞKUR'un yarı zamanlı programı çerçevesinde öğrencilerimizin çalıştırılmasıyla ilgili çekilişteyiz. Bunun noter huzurunda herkese açık şekilde yapılmasını istedik. Program kapsamında bin 613 öğrencinin üniversitemizin merkez ve diğer kampüslerinde çalıştırılması için bize verilen kontenjandır. Bu bin 613 öğrencinin kuralarını, daha sonraki süreçte ise işe başlamaları için evrak işlemlerini yürüteceğiz. Çok güzel bir program. Öğrencilerimizin gerçekten buna ihtiyacı vardı. Bu projenin önümüzdeki dönemde devam etmesini ve üniversite öğrencilerine büyük katkı sağlayacağını düşüyorum. Şu anda bütün kampüslerden 7 binin üstünde başvuru var. Bu başvurulardan şu anda bin 613'ü istihdam edeceğiz. Öğrencilerimiz 3 Mart itibarıyla başlayacaklar ve 30 Haziran'a kadar çalışacaklar. Daha sonraki dönemde devletimizin kararı ile bu program devam ettiği sürece yine aynı çekiliş sistemi ile bu devam edecek. Bu öğrenciler 16 hafta çalışacak. 1 gün çalışan öğrenci bu programda 7,5 saat çalıştığında bin 83 TL ücret almış olacak. Onların çalışma sürelerine göre ücretlendirmeleri değişecek. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre uygun yerlerde istihdam etmeye çalışacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Samsun, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OMÜ'de 1613 Öğrenci İstihdam Edilecek - Son Dakika

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