- Onlara evden çalışma yok

Şirket çalışanları evde, esnaf dükkanında

İSTANBUL - Günlük koronavirüs vakalarının artmasıyla esnek çalışma modelini uygulayan şirketler yeniden uzaktan çalışma modeline geçti. Şirket çalışanları evden çalışırken esnaf dükkanında işine devam ediyor.

Koronavirüste yeni varyant 'Omicron' tekrardan gündelik ve çalışma hayatında etkili oluyor. Günlük vakalarının 60 bine yaklaşmasıyla Türkiye'de bazı sektörlerde evden çalışmaya geçildi. Bankacılık, telekomünikasyon, medya ve bir çok sektörü evden çalışmaya geçerken, esnaflar ise işlerinin başında dükkanında çalışmaya devem ediyor. Esnaflar, evden çalışma gibi bir sistemin kendileri için mümkün olmadığını söylüyor.

"Evden çalışma fırsatımız olsaydı isterdik"

İşlerinden dolayı evden çalışma gibi bir imkanlarının olmadığını ifade eden lokanta çalışanı Ümit Aktepe, "Yaptığımız işi evden müşterilere sunma gibi bir imkanımız olmadığı için mecburen gelip iş yerimizden hizmet vermek zorundayız. Eğer evden çalışarak işimizi yapıyor olabilecek bir durumumuz olsaydı tabi ki bizde evden çalışmayı isterdik. Maalesef yerinde hizmet vermek zorundayız. Hizmet sektörü olduğumuz için ortalama 8 ile 10 saat arasında çalışıyoruz. Bir taraftan evde rahat bir şekilde çalışma fırsatı var diğer taraftan sürekli ayakta hizmet vermek var. Tabi ki bizde evden çalışma fırsatı olsaydı isterdik" şeklinde konuştu.

"Evden rahat bir şekilde çalışmayı herkes ister"

Esnaf olarak evden çalışmalarının imkansız olduğunu belirten çay ocağı çalışanı Kahraman Karakuş, "Biz çaycıyız bu yüzden iş yerimize gelip ellerimizle çayımızı dağıtmamız gerekiyor. Eğer evden çalışma imkanımız olsaydı tabi ki isterdik ama böyle bir imkanımız yok. Çalışma saatlerimiz 12 ile 13 saat arasında değişiyor. Evden rahat bir şekilde çalışmayı herkes ister bizde isteriz ama imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

"Evden çalışarak müşterilere hizmet vermemiz mümkün değil"

Evden çalışma gibi bir çalışma fırsatlarının olmadığını vurgulayan bakkal Hüseyin Yavuzer, "Şirketler evden çalışabilirler ama esnafların böyle bir imkanı yok. Müşteri genelde gelir ürünlerimizi görerek tadarak satın almak isterler. Evden çalışarak müşterilere hizmet vermemiz mümkün değil. Biz sabah 8 de dükkanımızı açarız akşamda 5-6 gibi kapatırız. İnternet üzerinden satışımız yok. Eminönü pazarında bizim için evden çalışmak mümkün değil" diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)