Ordu'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Ordu\'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Ordu'da gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, kayıtlı işsiz sayısı ve yerleştirilen kişi sayısı açıklandı. Toplantıda, istihdam politikaları ve aktif işgücü programları üzerine çalışmalar yapıldı.

02.07.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, Ordu'daki kayıtlı işsiz sayısının 22 bin 476 olduğu, 2024 yılının ilk 6 ayında 5 bin 829 kişinin çeşitli işlere yerleştirildiği açıklandı.

İl istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak tarafından yapılan sunum ile devam etti. Kaymak, 2024 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Vali Muammer Erol ve kurul üyelerine bilgilendirmede bulundu. TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de yıllık işsizlik oranının yüzde 9,4 olduğunu, Ordu'nun da içinde yer aldığı TR90 bölgesinde bu oranın 8,4 olduğunu belirten Kaymak, 2024 yılı haziran ayı itibariyle Ordu'da kayıtlı işsiz sayısının 22 bin 476 olduğunu, 2024 yılının ilk 6 ayında 5 bin 829 kişinin çeşitli işlere yerleştirildiğini söyledi.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün 2024 yılı hedefleri hakkında da bilgiler veren İsa Kaymak, "Özel sektörde işe yerleştirmede Türkiye genelinde 10'uncu, özel sektörde engelli işe yerleştirmede 11'inci, özel sektörde kadın işe yerleştirmede 14'üncü, özel sektörde genç işe yerleştirmede ise 23'üncü sırada, bunların yanında sosyal yardım faaliyeti, bireysel, engelli, işveren, meslek danışmanlığı ve iş kulübü liderliğinde Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldık" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kına, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyelerinin katıldığı toplantı, yürütme kurulu tarafından önerilen konularda kararlar alınması ile son buldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da İşsizlikle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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