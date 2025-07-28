ÖRKOOP'ta Yeni Dönem: Çetin Kapucu Başkan seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

ÖRKOOP'ta Yeni Dönem: Çetin Kapucu Başkan seçildi

ÖRKOOP\'ta Yeni Dönem: Çetin Kapucu Başkan seçildi
28.07.2025 14:19
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Çetin Kapucu, Nazilli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı olarak çalışmalarına hızlıca başladı.

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde dün gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurulun ardından başkan seçilen Çetin Kapucu ve Yönetimi, ayaklarının tozuyla geldikleri kooperatif hizmet binasında kutlamaları kabul etmelerinin hemen ardından çalışmalara başladı. Başkan Kapucu; "Kooperatifimizin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Herkes işinin başına" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında 7 süt üreticisinin bir araya gelerek kurduğu S.S. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde dün gerçekleştirilen seçimli genel kurulun gerçekleştirilmesinin ardından sandıktan galip çıkan Çetin Kapucu ve ekibi, daha ayaklarının tozu ile sabahın erken saatlerinde kooperatif hizmet binasına gelerek çalışmalarına başladı. Çiçeği burnunda Başkan Çetin Kapucu; "Kooperatifimizin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Herkes işinin başına" diyerek çalışanlarının işleri aksatmadan üreticinin hizmetine devam etmelerini istedi. Ödemelerle ilgili işleri de aksatmayan yeni yönetim alacaklı olan ortakların ödemelerinin günü geçmeden ödeneceğini duyurdu.

Seçimli genel kurul gece yarısı sonuçlandı

Nazilli İstiklal İlkokulu'nda dün gerçekleştirilen seçimli genel kurulda mevcut Başkan Ünal Önal ile 2014-2018 yılları arasında başkanlık yapan eski başkan Çetin Kapucu tekrar karşı karşıya gelmiş ve 4 bin 050 üyesi olan kooperatifte toplamda 10 sandıkta oylar kullanılmıştı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan genel kurul gece yarısı saat 01.00 sıralarında oyların sayımı ile sona ermişti. 3 bin 306 oy kullanılan seçimde Çetin Kapucu bin 735, Ünal Önal ise bin 552 oy almış ve Çetin Kapucu ÖRKOOP'un yeni yönetim kurulu başkanı olmuştu.

"ÖRKOOP için kaybedecek bir saniyemiz bile yok"

Sabahın erken saatlerinde Kooperatifin Durasallı Mahallesi mevkiindeki hizmet yerine gelen Başkan Kapucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, daha ayaklarının tozu ile çalışmaya başladı. Hesapları ve ödemeleri kontrol eden yönetim, günü gelen ödemelerin yapılması talimatını verdi. "ÖRKOOP için kaybedecek bir saniyemiz bile yok" diyen Başkan Kapucu: "7 yıl aradan sonra tekrardan kooperatifimize geri döndük. Tabi geçen 7 yıl bizim için kolay geçmedi. Çünkü biz buradan hakkederek gitmedik. Çok şükür arkamızda kötü bir imaj bırakmadık. Bizler, ortaklarımızın ve bize güvenenlerin yüzünü hiçbir zaman yere eğdirmedik. ve 7 yıl sonra hak yerini buldu. ve o gün bize yanlış yapanların bugün ise vicdan muhasebesi yaptıkları gün. Buğun ben değil, biz değil ÖRKOOP kazandı, üretici kazandı, adalet kazandı. Burada üreticinin kazandığı, adaletin ve hakkaniyetin olduğu, çalışanın mutlu olduğu, üretenin de huzur bulduğu bir yönetim anlayışıyla görevimizi yapacağımızı duyurmak istiyorum. Besmele çekerek kutsal görevimize başlıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Nazilli, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖRKOOP'ta Yeni Dönem: Çetin Kapucu Başkan seçildi - Son Dakika

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