Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacak

20.12.2022 12:29

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı çok sayıda personel alacak. Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek,"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakanı Vahit Kirişci duyurdu! Tarım ve Orman Bakanlığı çok sayıda personel alacak

AYRINTILAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

Bakanı Vahit Kirişci duyurdu! Tarım ve Orman Bakanlığı çok sayıda personel alacak
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na Türkiye ev sahipliği yapacak' Bakan Kirişci: 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na Türkiye ev sahipliği yapacak' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:08 Dünya Kupası'nda kupa seremonisi öncesi gergin anlar! Infantino'nun talebini görmezden gelen Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine izin vermedi
11:58 İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı
11:36 Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
11:35 Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım
11:28 Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangınla küle döndü! "Yangın her şeyi aldı" diyen Poyrazoğlu'ndan duygusal paylaşım
11:30 Fatih Terim'in Dünya Kupası tahminleri ses getirdi! Her şeyi bildi
11:11 Filtre kullanmayı "psikolojik rahatsızlık" olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı
10:47 Gram altın güne yükselişle başladı! 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
10:45 Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı
10:43 Esenler'de bir kadın, 18 yaşındaki oğluna içki içirip tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyarak sokak ortasında dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 12:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement