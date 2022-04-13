ORSİAD Başkanı Çamur, üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi - Son Dakika

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini belirterek, "Üreten kesimin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 13,3 artış gösterdiğini anımsatan Çamur, "Doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarının olduğu bir dönemde, üstelik kısa bir ayda yaşanan bu artış göstermiştir ki sanayimizin bacası tütmeye, sanayicimizin çarkları dönmeye, tüm olumsuzluklara rağmen üretim sürmeye devam etmektedir. Burada büyük bir gayret, özveri, azim ve kararlılık var." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, uluslararası bazı finans ve derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini aşağı çekmesine karşın sanayi üretimindeki artışın umut verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin önünün açık olduğunun altını çizen Çamur, şunları kaydetti:

"Yeter ki üreten kesime destek kesilmesin. Ticari kredilerdeki artış ocaktan bu yana üst seviyede. KGF daha amaca uygun olarak değerlendiriliyor fakat yeterli değil. KGF kredilerinin en az iki katına çıkarılması, sanayiciye ulaşmasındaki engellerin ortadan kaldırılması, üreten kesimin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Yatırımda ve üretimde artış için sanayicinin sırtındaki mali yük mutlaka hafifletilmelidir. Yine sanayide kullanılan doğal gaz için geçici olarak bir vergi indirimi uygulanması yönündeki taleplerin de ivedilikle değerlendirilmesini bekliyoruz."