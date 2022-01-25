Orta Karadeniz'den en fazla ihracat ve ithalat Rusya Federasyonu'na yapıldı

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, geçen yıl bölgelerine bağlı illerden en fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkenin Rusya Federasyonu olduğunu bildirdi.

Başaran, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl farklı temayla kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının "Veri kültürünü benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün artırılması" olarak belirlendiğini aktardı.

Ticaret Bakanlığının 2000 yılından bu yana gümrük işlemlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yapılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak otomasyona, yenilikçi teknolojiler ve tedarik zincirlerinde yer alan tüm paydaşlarla iş birliğine dayanan uygulamalar gerçekleştirdiğini anlatan Başaran, yürütülen gümrük hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan, ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık verildiğini vurguladı.

Yürütülen gümrük hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan, ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık verildiğini aktaran Başaran, şöyle devam etti:

"Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Programı (BİLGE), ihracat işlemlerinde kağıtsız beyanname ve e-Fatura uygulaması, kaçak ve tasfiyelik eşya satışına yönelik e-İhale sistemi, kamu kurumlarınca verilen izinlerin elektronik ortamda iletilmesi amacıyla oluşturulan Tek Pencere Sistemi etkin şekilde kullanılmaktadır. Bölge müdürlüğümüz Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 gümrük müdürlüğü, 1 kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, 1 tasfiye işletme müdürlüğü,1 hukuk hizmetleri müdürlüğü,1 ürün güvenliği denetimleri müdürlüğü, 1 dış ticaret işlemleri müdürlüğü ve 1 personel müdürlüğü olmak üzere 14 idare, 368 personelle faaliyet yürütülmekte olup, 2021 yılında bağlantı idarelerimizden toplam 2 milyar 225 milyon 767 bin 790 dolar tutarında ihracat, 2 milyar 937 milyon 555 bin 417 dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında 2021 yılında 2 milyar 66 milyon 214 bin 279 lira vergi tahsilatı yapılmış olup, 5 bin 858 gemi, 13 bin 493 tır, 1507 uçak, 211 bin yolcu, 102 bin TEU konteynerin gümrük işlemi gerçekleştirilmiştir."

Başaran, 2021 yılında Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgelerinden toplam 2 milyar 225 milyon 767 bin 790 dolarlık ihracat, 2 milyar 937 milyon 555 bin 417 dolarlık da ithalat gerçekleştirildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İhracatı en çok yapılan ilk üç ürün 706 milyon 274 bin dolarlık yaş meyve sebze, 385 milyon 577 bin 500 dolarlık kütük ve inşaat demiri, 294 milyon 830 bin 390 dolarlık da bakır konsantresi oldu. İthalatı en çok yapılan ilk üç ürünse 583 milyon 192 bin 195 dolarlık buğday, 496 milyon 220 bin 331 dolarlık metal hurdası, 391 milyon 188 bin 588 dolarlık motorin olmuştur. 735 milyon 530 bin 647 dolar ile Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat birinci sırada geldi. Bu ülkeyi Bulgaristan, Almanya, İsveç ve Ukrayna'ya yapılan ihracat izledi. En çok ithalat ise 1 milyar 331 milyon 711 bin 14 dolar ile Rusya Federasyonu'ndan yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla Ukrayna, Danimarka, Belçika ve Fas takip etti. Ülkemiz ve bölgemiz ihracatının artırılması amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak yatırımlarda önceliğin katma değeri yüksek bilişim, yazılım, savunma ve medikal ürünlere verilerek markalaşmaya önem verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

Aynı dönemde 21 olayda toplam 3 milyon 648 bin 384 liralık kaçak eşya yakalandığını bildiren Başaran, ayrıca Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 606 elektronik ihaleyle 214 araç, 113 kalem muhtelif eşya satışı yapılarak 25 milyon 654 bin 925 lira hasılat elde edildiğini, Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğünce de 488 ithalat ve ihracat kalite denetimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Başaran, bölge müdürlüğüne bağlantı gümrük idareleri arasında yapılan işlemler değerlendirildiğinde işlemlerin yüzde 94'ünün Samsun Gümrük Müdürlüğünce yapıldığını vurgulayarak, Samsun Gümrük Müdürlüğünün 2021 yılı ihracatının 2 milyar 10 milyon 194 bin 339 dolar, ithalatının ise 2 milyar 834 milyon 19 bin 775 dolar olduğunu anlattı.

İhracatın artırılması amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu, yapılacak yatırımlarda önceliğin katma değeri yüksek bilişim, yazılım, savunma ve medikal ürünlere verilerek markalaşmaya önem verilmesi gerektiğini belirten Başaran, özellikle Samsun'da kara, deniz, hava ve demir yolu bağlantıları, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, lojistik merkezi, ham madde üretim ve sanayi tesisleri, Çarşamba ve Bafra ovaları ile diğer illerde üretilen gıda ürünleriyle kalifiye iş gücünün kalkınmada büyük önemi bulunduğunu kaydetti.

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