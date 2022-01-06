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OSB Başkanı Bahar uyardı: " Üretimde devamlılık için finansman desteği şart " - Son Dakika

OSB Başkanı Bahar uyardı: " Üretimde devamlılık için finansman desteği şart "

06.01.2022 11:05
OSB Başkanı Bahar uyardı: " Üretimde devamlılık için finansman desteği şart "

Üretim maliyetlerindeki fahiş artışların sanayicinin finansman ihtiyacında çarpan etkisi oluşturduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, firmalara gereken desteğin verilmemesi halinde üretimi düşürmek zorunda kalacaklarını, istihdam ve ihracatın bu düşüşten aynı oranda...

Üretim maliyetlerindeki fahiş artışların sanayicinin finansman ihtiyacında çarpan etkisi oluşturduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, firmalara gereken desteğin verilmemesi halinde üretimi düşürmek zorunda kalacaklarını, istihdam ve ihracatın bu düşüşten aynı oranda etkileneceğini, enflasyonun ise katlanarak artacağını söyledi.

Global ölçekte artan maliyetlerin Türk sanayicisinin omuzlarındaki yükü taşınamaz boyutlara ulaştırdığını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, üretimi kolaylaştıracak adımların ivedilikle atılmaması halinde, sanayicinin üretimini azaltmak dışında başka bir alternatifinin kalmayacağını söyledi. Üretimin azalmasının istihdam ve ihracatta düşüşe, enflasyonda artışa neden olacağını aktaran Bahar, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için sanayi sicil belgesi olan firmalara Kredi Garanti Fonu desteği ile finansmana erişim imkanı sunulmasını talep etti.

"Maliyette artış"

Üretim maliyetlerinde fahiş artışlar yaşandığına vurgu yapan Başkan Bahar, "Başta emtia fiyatları olmak üzere hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve ayrıca vadelerin kısalması, daha önceleri 100 TL'ye mal olan 10 birim üretimin, şu an 400 TL'ye üretilebilmesine yol açmıştır. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da 4 kat artmıştır. Vadelerin azalması bu rakamın daha da artmasına yol açmaktadır" dedi.

"İlk refleks üretimi azaltmak"

Maliyetlerin bu denli arttığı bir ortamda üretimin sürdürülebilirliğinden söz edilemeyeceğini ifade eden Bahar, "Böyle bir durumda sanayicinin ilk refleksi üretimi düşürmek olacaktır. Üretim düşer ise arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. Enflasyon yükselirse alım gücü daha da azalacağı için üretim de aynı oranda azalacak ve ekonomimiz, girdap benzeri bir sarmala kapılacaktır. Üretimin bu denli zorlaştığı bir ortam kıtlığa, paranız olsa dahi alacak ürün bulamamanıza neden olabilir" diye konuştu.

"Finansman desteği"

Bu sarmaldan kurutulmak için finansmana erişim imkanlarının ivedilikle devreye alınması gerektiğini belirten Bahar, "Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile bu sarmalın oluşmadan yok olmasını sağlayabilir. Sanayi sicil belgesi olan firmalara ivedi bir biçimde yeni bir Kredi Garanti Fonu destekli kredi açıklanması gerekmektedir. Bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir. Yaklaşık 3 aydır, hemen her platformda bu uyarıları yapıyor, sahanın durumunu Devletimize aktarmaya çalışıyoruz. Finansman ihtiyacı sanayicilerin ortak sorunudur, üretimin sürdürülebilmesi için sahadan yükselen bu sese kulak verilmelidir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

OSB Başkanı Bahar uyardı: Üretimde devamlılık için finansman desteği şart

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Ali Bahar, İstihdam, Antalya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Bahar uyardı: ' Üretimde devamlılık için finansman desteği şart ' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OSB Başkanı Bahar uyardı: " Üretimde devamlılık için finansman desteği şart " - Son Dakika
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