Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı

13.06.2022 22:29
Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı

Sanayi üretimi Nisan ayında yıllık yüzde 10,8 artarken, aylık olarak aynı kaldı.

Sanayi üretimi Nisan ayında yıllık yüzde 10,8 artarken, aylık olarak aynı kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı. - İSTANBUL

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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı Toplam ciro yıllık yüzde 128,8 arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı - Son Dakika

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