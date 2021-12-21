Osmangazi'den memurları sevindiren imza

Tavandan destek memurun yüzünü güldürdü

BURSA - Osmangazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında memur ve sözleşmeli memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı. 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde 120'ye çıkarıldı.

Türkiye'de personeline en yüksek asgari ücreti veren belediye olan Osmangazi Belediyesi, Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ile imzaladığı Sosyal Denge Sözleşmesi sayesinde belediyedeki 553 memur ve sözleşmeli memurlara ekonomik açıdan önemli kazanımlar sundu. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her zaman çalışanın yanında olduklarını ve personele Türkiye'ye örnek teşkil edecek ekonomik kazanımlar sağladıklarını belirterek, imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile bu konudaki hassasiyeti bir kez daha göstermiş olduklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki Sosyal Denge Sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Dündar, "Bu kurumda hep birlikte çalışıyoruz. Alın teri döküp, ekmeğimizi kazanıyoruz. Vermiş olduğumuz hizmet ve emek çok önemli. Toprağın hem altının hem de üstünün zengin olduğu evliyalar şehri Bursa'nın tarihi ilçesi Osmangazi'de hizmet vermenin ayrı bir hazzı ve onuru var. Bereketi de var. Bizler bu düşünce ile işimizin hakkını veriyorken, çalışan arkadaşlarımızın da haklarına sahip çıkıyoruz. Bu düşünceler ile kazanılan parayı harcarken bereketini yaşayacağımıza ve de ailemize huzur vereceğine inanıyoruz. Ben şahsen böyle düşünüyorum" dedi.

"Personelimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Dündar, "20 sene öncesiyle günümüzü kıyasladığımızda çok farklı noktadayız. Basamakları çıkıp zirveye ulaştığımızda indiğimiz bir basamak bile bizleri negatif etkileyebilir. Ancak fotoğrafın bütününe bakmamız gerekiyor. Son dönemde faiz, enflasyon ve kurda dalgalanmalar yaşandı. Devletimiz asgari ücrete yaptığı zam ile vatandaşını enflasyona karşı ezdirmedi. Bugün imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi de böyle bir düşüncenin sonucu olarak ortaya çıktı. Hedefimiz personelimizin aldığı maaş ile geçimini iyi bir şekilde temin edebilmesi. Bugün imzaladığımız sözleşme ile sosyal denge tazminatı en üst seviyeden veriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah hak etmeyi ve güle güle harcamayı nasip etsin" diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da yaptığı konuşmada bu sözleşmenin Türkiye çapında bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Bugün Bem-Bir-Sen'in 6. dönem toplu sözleşmesinde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatının tavan tutarı, yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştır. Bu Türkiye çapında büyük bir kazanımdır. Bu kazanım, Mustafa Dündar Başkanımızın takdiri ile olmuştur. Bu takdir, Mustafa Başkanımızın kendini sizlerin yerine koyarak, personelin ekonomisine biraz daha fayda sağlamak için yaptığı çalışma ve gayrettir. Bu sözleşmenin gereğini yerine getirerek daha fazla çalışmak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmamız gerekir. Ekonomik açıdan geçirdiğimiz bu zor zamanlarda Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar ve hizmetler takdire şayandır. Geçmiş yıllarda bir proje için temel atılır ancak mali yetersizliklerden dolayı inşaat tamamlanamaz ve temeller çürürdü. Şimdi temeller atılıyor, kısa süre içerisinde hizmete açılıyor. Allah vatandaşa hizmet için çalışan devlet adamlarımızın yardımcısı olsun. Kendini personelinin yerine koyarak onların çorbasına bir dirhem daha katkıda bulunabilmenin derdine düşen Mustafa Dündar Başkanımıza, tüm Osmangazi personeli ve sendikamız adına teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.