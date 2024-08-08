Osmaniye'de aşırı yağışlar mısır rekoltesini düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye'de aşırı yağışlar mısır rekoltesini düşürdü

Osmaniye\'de aşırı yağışlar mısır rekoltesini düşürdü

Osmaniye'de kış aylarında etkili olan seller sonrası yaz aylarında aşırı etkili olan aşırı yağışlar mısırda rekolte düşüşüne neden oldu. Çiftçiler, sıcak hava etkisi ve girdi maliyetlerinin artmasını göz önünde bulundurarak taban fiyatın belirlenmesini istiyor.

08.08.2024 10:45
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Osmaniye'de kış aylarında etkili olan seller sonrası yaz aylarında aşırı etkili olan aşırı yağış mısırda rekolteyi düşürdü.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan, mısırda hasatta verim kaybı, rekolte düşüşünün neden oldu. Çiftçiler, sıcak hava etkeni ve girdi maliyetlerinin artmasını göz önünde bulundurarak taban fiyatın belirlenmesini istiyor.

Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, "Mısırda doğal afet oldu, Mayıs, Haziran ayı döneminde çok aşırı sıcaklıklar mısırın tozlaşma dönemine denk geldi ve elimde gördüğünüz gibi maalesef mısırlarımız dölleme yapamadı. Tanelerde çok az tutkun oldu. Her bir tepe püskülünden çıkan her bir toz taneyi besler. Polen en yüksek 32 derece sıcaklığa dayanabilir. Ama mısır 40 -42 derecelere maruz kaldı. Yani burada bizim yaptığımız tespitler yüzde 30 civarında verim kaybına tekabül ediyor. Mısır sıcağı maruz kaldığında koçanlar büyük görünebilir ama asıl zarar hasat döneminde görülür. Bir de Çukurova'nın özelliği burası Şanlıurfa'dan, İç Anadolu'dan ve Ege'den daha önce erken hasat ediliyor. Erken hasattan hep zararlı çıkıyor Çukurova çiftçisi" diye konuştu.

"Sıcak hava mısırdaki verimi azalttı"

Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı mısırda verimin düştüğünü söyleyen Murat Savaş, "Sıcaklardan dolayı verim fazla olmadı. Bu sene 75 dönüm ekim yaptım, her sene 1300 -1400 kilo aldığımız yerde bu sene 800-900 kilo arası verim alıyoruz. Sıcaklığın tabii ki etkisi var, sıcaklardan dolayı verim bayağı düştü" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de aşırı yağışlar mısır rekoltesini düşürdü - Son Dakika

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