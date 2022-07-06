Otelciler salgın öncesindeki doluluk rakamlarını yakalamayı hedefliyor - Son Dakika
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Otelciler salgın öncesindeki doluluk rakamlarını yakalamayı hedefliyor

06.07.2022 10:58

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkisinin Avrupa pazarından gelen talep artışıyla giderildiğini belirterek turizm rakamlarında salgın öncesini yakalama umutlarının arttığını ifade etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz etkisinin Avrupa pazarından gelen talep artışıyla giderildiğini belirterek turizm rakamlarında salgın öncesini yakalama umutlarının arttığını ifade etti.

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Taceddin Özden, AA muhabirine, ülke genelinde otellerin haziran ayını iyi bir dolulukla kapattığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının turizmi olumsuz etkilemesine rağmen kısa sürede toparlanma sürecine girdiklerini aktaran Özden, Avrupa pazarında ise ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Rezervasyonların memnuniyet verici oranlarda seyrettiğini belirten Özden, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı başladığında biraz moralimiz bozulmuştu. Rezervasyonlarımız durağanlaşmıştı ama toparlandı. Avrupa pazarı tekrar canlandı. Yabancı pazarında önemli bir yol katettik. Otellerimizin dolulukları oldukça yükseldi. 2021 yılıyla kıyasladığımızda zaten oldukça iyi bir durumdayız. 2019 yılı rakamlarını yakalarız diye umut ediyorum. Çünkü 2019 yılında turizm sektörü iyi bir sezon geçirmişti. Bu yılki görüntü 2019 yılını yakalayacağımızı gösteriyor. Haziran ayını oteller yüzde 90-95 dolulukla kapattı. En kötü otel yüzde 85 ile kapattı diyebilirim. Türkiye'nin genelinde bütün sahillerde, İstanbul'da da aynı durumları görüyoruz. Hem şehir otellerinde hem sahil kesimlerinin tamamında gayet iyi bir haziran ayı geçirdik."

Tatilin 9 gün olması turizmi olumlu etkileyecek

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla iç turizmde de canlılık yaşandığını anlatan Özden, Kuşadası ve Didim'deki otellerin bayramı dolu geçireceğini, bazı otellerin rezervasyonu kapattığını ifade etti.

Temmuz ayındaki otel doluluklarının eylül ayı sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurgulayan Özden, "Sezon, kasım ayına da sarkacak gibi. Rezervasyonların yoğunluğu bunu gösteriyor. Sezon başında gelemeyenler var, iklim iyiye gidiyor. Uçaklarını ekim sonunda bitiren tur operatörleri 1 hafta 15 gün uzatmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen turistin buradan memnun ayrıldığını aktaran Özden, Akdeniz çanağında hizmet kalitesi ve fiyat açısından önemli bir üstünlüğe sahip olduklarını, yakaladıkları çıkışı gelecek yıllarda da sürdürmeye odaklandıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otelciler salgın öncesindeki doluluk rakamlarını yakalamayı hedefliyor - Son Dakika

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