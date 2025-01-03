Otomotiv Sektörü İhracatta Zirvede

Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 37,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 37,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 30,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2024 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 41,7 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 1,8 artışla 183,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2024 yılında ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,3'lük artışla 36,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 4,7 yükselişle 6 milyar 11,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 18,1 milyar dolarla Almanya, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 92,1 milyar dolarla İstanbul, 20,4 milyar dolarla Kocaeli ve 16,7 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 35.076.224 36.232.902 3,3 16,0 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 23.612.401 24.474.448 3,7 10,8 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 12.322.904 11.914.564 -3,3 5,3 Yaş Meyve ve Sebze 3.487.956 3.402.917 -2,4 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 2.403.020 2.728.089 13,5 1,2 Kuru Meyve ve Mamulleri 1.607.590 1.856.211 15,5 0,8 Fındık ve Mamulleri 1.862.380 2.639.346 41,7 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 871.187 813.567 -6,6 0,4 Tütün 922.289 978.690 6,1 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 135.076 141.065 4,4 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3.485.635 3.863.099 10,8 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 3.485.635 3.863.099 10,8 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 7.978.188 7.895.355 -1,0 3,5 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 7.978.188 7.895.355 -1,0 3,5 II. SANAYİ 180.641.087 183.821.571 1,8 81,3 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 14.161.289 13.889.852 -1,9 6,1 Tekstil ve Hammaddeleri 9.551.140 9.495.712 -0,6 4,2 Deri ve Deri Mamulleri 1.858.439 1.526.663 -17,9 0,7 Halı 2.751.709 2.867.477 4,2 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 30.492.911 30.785.242 1,0 13,6 C. SANAYİ MAMULLERİ 135.986.887 139.146.477 2,3 61,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 19.242.984 17.920.376 -6,9 7,9 Otomotiv Endüstrisi 34.990.071 37.211.661 6,3 16,5 Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.939.909 1.912.251 -1,4 0,8 Elektrik ve Elektronik 16.201.135 16.677.730 2,9 7,4 Makine ve Aksamları 11.327.728 11.190.109 -1,2 4,9 Demir ve Demir Dışı Metaller 12.465.031 12.434.194 -0,2 5,5 Çelik 14.859.040 16.149.331 8,7 7,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.598.854 4.314.179 -6,2 1,9 Mücevher 7.651.795 7.458.367 -2,5 3,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 5.544.667 6.734.843 21,5 3,0 İklimlendirme Sanayii 7.165.672 7.143.436 -0,3 3,2 III. MADENCİLİK 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7 Madencilik Ürünleri 5.744.316 6.011.734 4,7 2,7 T O P L A M (TİM*) 221.461.627 226.066.207 2,1 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 34.165.802 35.859.028 5,0 13,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 255.627.429 261.925.235 2,5 100,0

Kaynak: AA