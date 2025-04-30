OYAK Çimento'dan Rekor Satış - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK Çimento'dan Rekor Satış

OYAK Çimento\'dan Rekor Satış

OYAK Çimento, 2025'in ilk çeyreğinde 10.355 milyon lira net satış elde etti, büyümesini sürdürüyor.

30.04.2025 23:03
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OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, 2025'in ilk çeyreğinde, 10 milyar 355 milyon lira net satış elde ederek, sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, yılın ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

OYAK Çimento, 10 milyar 355 milyon lira net satış elde ederken, bu dönemdeki faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2 milyar 752 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Finans Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, CIMPOR-OYAK Çimento'nun geçen yıl küresel çimento kuruluşu TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirdiğini belirterek, CIMPOR'un "Globalde Yerel Oyuncu" olmanın pozitif etkilerini görmeye, büyümeye ve başarılı bir finansal performans ortaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Ortaklığın şirketin dünyadaki konumunu daha da güçlendirirken, büyüme stratejilerinin önemli parçası Türkiye pazarında, markalarının sahip olduğu güçlü finansal ve operasyonel performans neticesinde sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık elde ettiklerine işaret eden Tunçsoy, "Nisanda TCC Group Holdings ile İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı buluşmamızda da güçlü birlikteliğimizi ve ülkeye olan inancımızı bir kez daha vurguladık. Yurt içi çimento ve beton satış hacmimizdeki kuvvetli seyrin yanı sıra hız kesmeden devam eden yatırımlarımızla ülke ekonomisine sağladığımız doğrudan katkı, güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimimiz sayesinde, özellikle karlılık açısından sektördeki diğer oyunculardan olumlu yönde ayrıştık." ifadelerini kullandı.

Tunçsoy, küresel ölçekte odaklandıkları esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleriyle Türkiye'de yaptıkları yatırımlar ve attıkları adımların, finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmalarındaki en belirgin faktörler olarak öne çıktığını anlatarak, geleceğe ilişkin pozitif beklentilerini koruduklarını ve stratejilerini uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

"Yüksek değer yaratmayı sürdüreceğine inanıyoruz"

OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela da geniş ticari hacmi ve sağladığı yüksek istihdamla küresel ekonomiye önemli katkılarda bulunan çimento sektörünün dünyadaki önde gelen oyuncuları arasında yer almaktan gurur duyduklarına dikkati çekti.

Sonuçların, ülke ekonomisine duydukları güven ve sorumluluk doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlerin, sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının ve başarıyla yürüttükleri dijital dönüşüm neticesinde ortaya koydukları performansın yansıması niteliğinde olduğunu kaydeden Selam, "İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sürdürülebilirliği odak noktasına koyduğumuz faaliyetlerimizin çevik yönetim anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla önümüzdeki dönemlerde de paydaşlarımız için yüksek değer yaratmayı sürdüreceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sela, OYAK Çimento ve CIMPOR olarak sadece finansal değil, toplumsal sorumluluk alanında da başarılara imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento'dan Rekor Satış - Son Dakika

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