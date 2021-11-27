Özel sektör çay alımını devam ettiriyor

Rize'nin Pazar ilçesinde özel sektörün çay alımı devam ediyor.

Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi yaş çay üreticilerini memnun etti. İlk 3 sürgünde alımlar 1 ay önce biterken, hava şartlarının uygun olması nedeniyle özellikle sahil kesiminde 4. sürgünü veren çay üreticileri de sevindirdi. Çay üreticileri kantarda 2,8 TL'den çaylarını satarken, özel firmalar da alımların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.

Hava şartlarının iyi olması nedeniyle çayın 4. filizini de verdiğini ve üreticilerden bol miktarda yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ferhat Kurt, "ÇAYKUR 3. sürgünden sonra alımları kapatıyor. Birçok üretici 4. sürgünde çay toplamıyor ve gelecek sezon mayıs ayına bırakıyor. Son birkaç yıldır hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle kasım ve aralık ayında yaş çay rekoltesi gerçekleşiyor. Bu sene de yine bu mevsimde hala çay alımı devam ediyor. Ay sonuna kadar yaş çay alımının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kantarda 2 lira 80 kuruş peşin ödeme ile çay alımı gerçekleşiyor" dedi. - RİZE