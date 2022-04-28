Özhan bayrama hazır - Son Dakika
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Özhan bayrama hazır

28.04.2022 17:16
Özhan bayrama hazır

Bursa'nın yerel market zinciri Özhan Market'te Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Bursa'nın yerel market zinciri Özhan Market'te Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Birbirinden lezzetli tatlılar bayram için hazırlanıyor.

Mağazalar zinciri, Bursalıların bayramda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına bütçelerini de göz önünde bulundurularak bir çok farklı kategoride indirim kampanyası başlattı. 5 Mayıs tarihine kadar sürecek iddialı indirimler raflarda yerini aldı. Bursa'nın marketi olarak bilinen zincir mağaza, yenilenen dönemler halinde çok uygun fiyatlar sunuyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlarda gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakım ve ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor. Aynı zamanda online alışveriş olarak verilen siparişler müşterilerin kapısına kadar teslim ediliyor.

Ramazan Bayramı için özel olarak hazırlanan tatlılar, kaliteli ve zengin çeşitleriyle damakları tatlandırmak için gün sayıyor. Bayramların vazgeçilmezi olan birbirinden farklı tatlılar Özhan güvencesiyle satışa hazırlanıyor. Her damak tadına hitap edecek tatlı çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunan firma, isteğe bağlı olarak özel tatlı ve pasta sipariş hizmetini bu bayram için de sağlıyor.

Bol cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbül yuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan ikramlık tatlı çeşitleri pek çok peynir ürünleri, şarküteri ve meze çeşitleri yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle tüm mağazalardan ulaşılabiliyor.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Geleneksel mutfağımızın en önemli tatlıları arasında yer alan baklava çeşitlerimiz, dostlarımız için Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve büyük ilgi görüyor" dedi. Bayram için özel tatlı siparişlerine cevap verdiklerine değinen Yılmaz, "Bunun için müşterilerimizin mağazalarımıza uğrayarak damak tadına uygun lezzeti seçmesi yeterli, tatlı siparişlerini istedikleri zamanda özenle hazırlıyoruz." diye konuştu. - BURSA

Özhan bayrama hazır
Özhan bayrama hazır
Özhan bayrama hazır

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Ramazan Bayramı, Market, Bayram, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özhan bayrama hazır - Son Dakika


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