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Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz - Son Dakika

Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz

14.02.2022 23:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki katıldığı canlı yayında doğalgaz faturası ile ilgili konuştu. Özhaseki, 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75'ini devletin karşıladığını açıkladı. Özhaseki, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise doğal gaz faturalarıyla ilgili bölüm oldu. "Doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor" diyen Özhaseki, "Doğal gaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, Avrupa'da en ucuz doğal gazın Türkiye'de olduğunu savunarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" dedi.

FATURALARIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'NİN OY ORANINI VERDİ

özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." tahmininde bulundu.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz - Son Dakika Ekonomi


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