Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi - Son Dakika
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Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

14.04.2022 17:17
Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktardı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Şenay, Alpaslan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle Borsa Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti. Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği ihracat rakamları ile ilgili bilgiler aktararak, Manisa'da yetişen ürünlerin yer aldığı heyeti sepetini takdim etti. - MANİSA

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Cengiz Ergün, İhracat, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özkasap'tan Başkan Ergün'e ihracat bilgilendirmesi - Son Dakika


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