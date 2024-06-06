Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, ürünlerini yurtdışına ihraç etmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, ürünlerini yurtdışına ihraç etmeyi hedefliyor

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, ürettikleri ürünleri yurtdışına ihraç etmeyi amaçlıyor. Kooperatif, yıllık bazda 1 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflerken, kadınlar da yaptıkları ürünlerle yurtdışı pazarına açılmak istiyor. Kooperatif Başkanı Melahat Küçükdoğan, kadınların birlikte daha güçlü olacağına inandıklarını belirtti.

06.06.2024 13:09
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Kayseri Valiliği himayesinde Özvatan ilçesinde kurulan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, ürünlerini yurtdışına ihraç etmeyi hedefliyor.

Nevresim üzerine kurulan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler, Kayseri'de anlaşma yapılan firmalarda satışa sunuluyor. Kooperatif, yıllık bazda 1 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflerken, kadınlar ise yaptıkları ürünlerle yurtdışı pazarına açılmayı istiyor. Kadınların hep birlikte daha güçlü olacağına inandıklarını söyleyen Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Melahat Küçükdoğan, "Biz burada nevresim dikiyoruz, kooperatifimizi nevresim üzerine kurduk. Tek kişilik, çift kişilik nevresimlerimiz var. Çocuk yastıklarımız var, bal kabağımız var ürettiklerimiz arasında. Şimdilik bunları yapıyoruz ama sonrasında zaten yurtdışına da nevresimle ilgili ihracat yapmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi Kayseri'de ilçelere ve pansiyonlarımıza verdik. Çocuklarımızın pansiyonlarının ihtiyaçlarını gidermek için onların dikişlerini yaptık. Ürünlerimizi mağazalara verdik, tekstil ürünleri satan yerlerle anlaştık, onlara da ürün veriyoruz ve hala devam ediyor işlerimiz. Ciro olarak da yıllık bazda 1 milyon TL civarında bir hedefimiz var. Kadınlarımız da gelsinler birlikte dikiş yapalım, üretelim. Hem ortam çok güzel hem yaptığımız işler, ürünler çok güzel. Hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum ben" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, ürünlerini yurtdışına ihraç etmeyi hedefliyor - Son Dakika

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