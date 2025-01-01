Palandöken: 2024 Esnaf İçin Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika
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Ekonomi

Palandöken: 2024 Esnaf İçin Beklentileri Karşılamadı

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TESK Başkanı Palandöken, 2024 yılının esnaf beklentilerini karşılamadığını vurguladı.

01.01.2025 14:09
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TESK Başkanı Palandöken: "2024 esnafın beklentisi doğrultusunda geçmedi"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024 yılının esnafın beklentisi doğrultusunda geçmediğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyatlarla mücadelede esnaf ve sanatkarlar büyük bir yük taşırken, vatandaşlarımız da geçim zorluklarını aşabilmek için çaba gösterdi. Esnaf ve sanatkarlar, sadece ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda ülkenin huzurunun teminatıdır" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı mesajda 2025'in esnaf ve sanatkarlar adına büyüme ve gelişim yılı olmasını, yeni yılın Türkiye'deki tüm insanların, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını dilediğini belirtti. Esnafın çalışma hayatını etkileyen yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve sosyal güvenlikteki sıkıntıların giderilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Palandöken, "Hem yurttaşlarımız hem de esnaf ve sanatkarlarımız, enflasyonla mücadelede ciddi bir sınav verdiler. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması öne çıkmaktadır" dedi.

Zorlu bir yılı geride bırakan esnaf ve sanatkarların yeni yılda yeni düzenlemeler beklediğini belirten Palandöken, "2024 yılında hep birlikte 2020'den sonra gelen pandemi, deprem ve ülkemizdeki ekonomik zorluklara karşı mücadele verdik. Umut ediyorum ki 2025 yılında özellikle sosyal güvenlikteki sıkıntıların norm birliği ile giderilmesi sağlanır. Bağ-Kurlular ve yanlarında çalışan sigortalılar için sigorta primleri ile emekli aylıklarında düzenleme yapılması, 9 bin iş günü üzerinden emeklilik yerine 7 bin 200 gün üzerinden emeklilik şartının getirilmesi gibi adımlar atılır. Düşük enflasyonla birlikte fiyatların gerilemesi ve sosyal adaletin sağlanması yönündeki çalışmaların hızlanması gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlar, ülkenin huzur ve güveni için mümkün olduğunca mücadele eden bir kesimdir. Bu kesimin ayakta kalmasının sağlanması, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan esnaf ve sanatkarlık ticaretinin devam etmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi mesleklerin sürdürülmesi açısından kritik önemdedir" ifadelerini kullandı.

"Adil rekabet ortamında fiyatlar kendiliğinden geriler"

Yeni yılda Anayasa'nın 174. maddesinde belirtildiği üzere esnafın korunması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyatlarla mücadelede esnaf ve sanatkarlar büyük bir yük taşırken vatandaşlarımız da geçim zorluklarını aşabilmek için çaba gösterdi. Esnaf ve sanatkarlar, sadece ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda ülkenin huzurunun teminatıdır. Her mahallede, cadde ve ilimizde esnafla olan ilişkilerimizde fiyat artışları ve hizmet alımları gibi konular üzerinden birlikte mücadele ediyoruz. 2025 yılının artık esnaf ve sanatkarlar için sorunsuz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hükümetin çalışmalarında ve Anayasa'nın 174. maddesi kapsamında esnaf ve sanatkarların korunmasına yönelik birçok meselenin bir an önce çözüme kavuşması gereklidir. İnanıyoruz ki bu yıl, hep birlikte zorlukların aşılacağı, enflasyonla mücadelede başarı sağlanacağı ve haksız rekabetin önünün kesileceği bir yıl olacaktır. Yapılan önemli çalışmalar gölgede kalmamalı, esnafın çalışma hayatındaki sorunlar hızla giderilmeli ve halkımızın huzur ve güven içinde 2025 yılını tamamlaması sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Politika, Ekonomi, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 2024 Esnaf İçin Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika

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