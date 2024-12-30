Pamukkale\'de Dördüz Kuzu Sevincı

Ekonomi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Özgür Karagöz'e ait koyun bir batında 4 kuzu dünyaya getirerek, sahibini sevindirdi.

Pamukkale ilçesine bağlı Eldenizli Mahallesi'nde besicilik yapan Özgür Karagöz'e ait Tahirova cinsi koyun ilk doğumunda 2 erkek 2 dişi toplam 4 kuzu dünyaya getirdi.

Koyunun doğumunda bulunan Veteriner Hekim Türkay Berberoğlu, "2024 yılının son hafta sonu bereketiyle geldi. Besicimiz Özgür Karagöz'e ait sürünün kontrollerini yapıyorduk. Bir koyunun doğum yaptığını gördük. Yaklaşık bir saat doğum devam etti. Tahirova cinsi koyun ilk doğumunda 2 erkek 2 dişi toplam 4 kuzu dünyaya getirdi. Kuzularında anne koyunun da sağlık durumu çok iyi. Dördüz olmalarına rağmen kuzuların kilolarında yerinde. Besicimizde bizde çok mutlu olduk" dedi.

Besici Özgür Karagöz ise bir batında dördüz doğuran koyununu satmayı düşünmediğini söyledi. - DENİZLİ