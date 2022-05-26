Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak

26.05.2022 13:27
Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2022 Salı günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2022 Salı günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek.

Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin birinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylaştırmak adına her ödeme döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pamukkaleli vatandaşlar, vergi ödemelerini YSE'deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi ve Deliktaş ek binalarında ki vezneler ile Gölemezli ve Gözler Mahallelerindeki veznelerden ödeme yapılabilirken, Tapu Kadastro Müdürlüğü'ndeki hizmet noktasından ve belediyeye gelmeden kolaylıkla www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden de yapabiliyorlar. 61 mahalleye sahip Pamukkale ilçesinin merkeze uzak mahallelerinde hizmet veren gezici vezne, hafta içi her gün belirli saat aralıklarında mahalleleri gezerek, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor.

Ödemede taksit fırsatı

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi borçlarında ödeme kolaylığı da sağlıyor. Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkanlarına rağmen Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı vergi ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi ve 29 Mayıs 2022 Pazar günleri Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasındaki vezneler ile Deliktaş ek binalarında ki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Vezneler hafta sonunda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödeme alacak. - DENİZLİ

Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak
Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak
Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak

YORUMLAR
500
Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs' Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs' Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık
Kaynak: İHA

Pamukkale, Vergi, Emlak, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement