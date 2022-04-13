Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
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Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi

13.04.2022 12:37
Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi

Pamukkale Belediyesi, Mübarek Ramazan ayında açtığı gönül sofralarında vatandaşları buluşturuyor.

Pamukkale Belediyesi, Mübarek Ramazan ayında açtığı gönül sofralarında vatandaşları buluşturuyor. Pamukkale Belediyesi iftarı bu kez Fesleğen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Mübarek Ramazan ayında Pamukkale Belediyesi, vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesinin gönül sofrası bu kez Fesleğen Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşi Dr. Nur Örki ile Fesleğen Mahalle Muhtarı Oğuz Sırlı ve binlerce Fesleğen Mahallesi sakini Pamukkale Belediyesi'nin gönül sofrasında buluştu. Başkan Örki ve eşi Dr. Nur Örki, vatandaşlarla sohbet ederken, hayırlı ramazanlar dileklerini iletti. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte edilen dualarla oruçlar açıldı.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinlerinden Ergün Karul ise "İftar sofraları Müslümanların özlediği ortamlardır. İftar yemeğini düzenleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bu konuda emek veren muhtarımız Oğuz Sırlı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. İhsan Özdemir de yıllar sonra Fesleğen'de iftar sofrası kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mahallemizde uzun yıllar sonra Ramazan iftarında bir arada olmaktan mutluyuz. Bu iftarlar sayesinde vatandaş birbiriyle kaynaşıyor. İnşallah bunun devamı da gelir. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye bizi bu güzel ortamda buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"Birbirimizi çok özledik"

Pamukkale Belediyesi olarak Ramazan ayında birçok mahallede aile sofrası kurduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Buraya geldiğimde sizlerle sohbet ederken, aylardır birbirini göremeyen ve bu iftar sayesinde görüştüğünü söyleyen büyüklerimiz oldu. Bu bizi daha çok mutlu etti. Çünkü uzun süredir koronavirüs yüzünden birbirimizden uzak kalmıştık. Bu gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sofralar sadece fakir fukaralar için kurulmuyor, zenginiyle fakiriyle, işçisiyle patronuyla, amiriyle çalışanıyla bu mahallede yaşayan bütün vatandaşları bir araya getiriyor. Bugün görüyorum ki çok şükür bu amacımıza ulaşmışız" dedi. - DENİZLİ

Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi
Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi

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Pamukkale, Avni Örki, İftar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkaleliler gönül sofrasında bir araya geldi - Son Dakika


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