Üye Girişi
Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor - Son Dakika

Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor

05.11.2021 11:21
Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor

Kargo sektörü, yaklaşan kasım indirimleri ve yeni yıl alışverişi öncesinde yatırımlarına hız verdi.

Kargo sektörü, yaklaşan kasım indirimleri ve yeni yıl alışverişi öncesinde yatırımlarına hız verdi. Kargo şirketleri artan talebi karşılamak için araç altyapısında ve personel sayılarında artış sağlıyor.

Kasım ayında hem dünyada hem de ülkemizde geleneksel hale gelen ve çeşitli isimlerle düzenlenen yoğun alışveriş kampanyaları ve yılbaşının yaklaşması nedeniyle perakende sektörü hareketlilik yaşıyor. Kampanyalar yaklaşırken, özellikle kargo şirketlerine gönderileri ulaştırma noktasında büyük bir yük düşüyor. Bu yoğun dönemde hem göndericilerin hem de alıcıların olumsuz deneyimler yaşamaması için harekete geçen GKN Kargo, yatırım hamlelerini hızlandırdığını açıkladı.

GKN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "Biz kurulduğumuz günden beri, açtığımız 16 aktarma merkezi ve 85 mobil servis sağlayıcı dağıtım noktası yanısıra filomuza kattığımız 380 araçla, aynı zamanda dijitalizasyona yaptığımız yatırımla bu gibi kargo gönderimlerinin yoğunlaştığı günler için önlemler aldık. Son çeyrekte sektörümüze 50 Milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz işe alımlarla personel sayımızı yıl sonunda bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Gerek personel istihdamımız gerekse yaptığımız yatırımlarla Kasım- Aralık aylarında perakende sektöründe işlerin aksamaması için yoğun çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Akyürek, "Geldik, sizi evde bulamadık" tarzı söylemleri sektörden kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle gönderimin böylesi yoğun olduğu kasım indirimi gibi günlerde yaptığımız yatırımların sektörde kalıcı değişimin önünü açacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor

Yeni Yıl, Yatırım, Tragger, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı 10:53 Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
11:02 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:23
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
04:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement