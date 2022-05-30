Patentte, Şişli ve Esenyurt 77 ili geride bıraktı

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Şişli ilçesi toplam 357 patent başvurusu yaptı. Şişli'yi İstanbul sanayisini önemli merkezleri arasında yer alan Esenyurt takip ediyor. Bu ilçemizdeki patent başvurusu ise toplam 253." ifadelerini kullandı.

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, fikri, sınai ve mülkiyet haklarında İstanbul'da bulunan birçok ilçe Türkiye genelindeki birçok kentten daha iyi bir performans gösteriyor.

2021 verilerine göre kentin sadece iki ilçesinin patent başvurusu Ankara, İzmir ve Bursa hariç diğer tüm kentleri geride bırakmış durumda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Türkiye'deki ekonomik hacmin yarısından fazlasının İstanbul'dan elde edildiğini belirterek, bu durumun patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularında da kendisini gösterdiğini bildirdi.

Özellikle İstanbul'un Şişli ilçesinden yapılan patent başvurularının Ankara, İzmir ve Bursa dışında diğer illerden daha fazla olduğunu aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Fikri, sınai ve mülkiyet haklarında iller ve ilçeler özelinde homojen bir dağılım yakalarsak bu durum ekonomik olarak elde edeceğimiz girdilerin artması sağlayacak. Bu çerçevede, İstanbul'un Şişli ilçesi toplam 357 patent başvurusu yaptı. Şişli'yi İstanbul sanayisini önemli merkezleri arasında yer alan Esenyurt takip ediyor. Bu ilçemizdeki patent başvurusu ise toplam 253 olarak kayıtlar yer buluyor. Her iki ilçemiz de Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en fazla patent başvuru yapılan merkezler içerisinde. Esenyurt bölgesinde yaklaşık 3 bin sanayi tesisinin bulunuyor.

Bölgedeki üretimle patent sayılarını karşılaştırdığımız zaman mevcut başvuruların yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Firmamız Adres Patent'in bölgede başlatılan patent seferberliğine destek projesiyle hem ilçenin hem de İstanbul'un patent sayılarını artırmada önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum."

İlave olarak İstanbul'da üç başvuruyla Adalar'ın en az patent başvurusu yapılan ilçe olduğunu ileten Akbulut, her bir ilçede üretim yapan tüm işletmelerin en az bir patent başvurusu olması gerektiğini ifade etti.

Akbulut, iller özelinde de patent başvurusunun artırılması gerektiğini belirterek, "Her yıl patent başvurularında öne çıkan illerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi kentlerimiz oluyor. Bu kentlerin milli gelire katkısı ise yüzde 80'in üzerinde yer alıyor. Bu durumu daha homojen bir şekilde bütün illerimize yaymamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek hem istihdam hem de yatırım ayağında da aynı dağılımı elde ederiz. Sonuç itibarıyla baktığımızda her bir buluş ayrıca yüzlerce binlerce kişinin de istihdam edilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.