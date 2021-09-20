Üye Girişi
Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika

Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi

20.09.2021 16:26
Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) UN Global Compact LEAD katılımcısı olduğu teyit edilen Pirelli, otomobil ve yedek parça sektöründen bu grupta yer alan dünya çapında "tek şirket" oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) UN Global Compact LEAD katılımcısı olduğu teyit edilen Pirelli, otomobil ve yedek parça sektöründen bu grupta yer alan dünya çapında "tek şirket" oldu.

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl, 37 şirketten oluşan Global Compact LEAD Girişimi, UN Global Compact'in On İlkesi'nin uygulanması konusunda dünyada en yüksek taahhütte bulunan grupları bir araya getiriyor.

Birleşmiş Milletler Global Compact girişimi, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi konumunda bulunuyor.

Bir şirketin LEAD katılımcısı olabilmek için en az iki UN Global Compact çalışma alanında aktif olması gerekiyor. Her çalışma alanı, sürdürülebilirliğin karmaşık konularını çözmek ve küresel amaçların yararına inovasyonlar sunmak için iş dünyasını, yerel ağları, akademiyi, sivil toplumu ve hükümetleri bir araya getiriyor.

Katılımcıların ayrıca kaydettikleri ilerlemelerin iletişimini On İlke'nin uygulanmasındaki gelişmeleri detaylandırarak yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yapması bekleniyor.

Pirelli'nin 2004 yılında katıldığı UN Global Compact girişiminin parçası olmak, etkin çözümlerin kalkınmaya ekonomik, sosyal ve çevresel sermaye entegre edilerek bütünsel bir yaklaşımla araştırılması, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların ortak çabalarına dayanması gerektiği konusundaki inancının altını çiziyor.

"Pirelli için endüstri demek, inovasyon demektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, "Pirelli için endüstri demek, inovasyon demektir. Bunun anlamı da değişime herkesin yararına olacak ve çevreyi koruyacak şekilde ivme kazandırmaktır. Pirelli'nin Birleşmiş Milletler Global Compact LEAD katılımcısı olduğunun teyit edilmesi gibi somut sonuç getiren aksiyonlarla zor hedeflere ulaşmak için sürekli çalışmamızın da tanınması bizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UN Global Compact CEO'su ve İcra Direktörü Sanda Ojiambo da, LEAD şirketlerinin, UN Global Compact ile en üst düzeyde etkileşim içinde olan bir grubu temsil ettiğini belirterek, "Bugün dünyanın LEAD katılımcısı olduğu açıklananlar gibi sürdürülebilirlik performanslarını geliştirmek için sürekli çalışan ve daha iyi bir dünya için aksiyon alan her ölçekte şirkete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Otomobil, Pirelli, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş 15:22 Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu 15:18 Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı 14:51 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni 14:42 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir 14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 14:24 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi

Son Dakika Haberleri
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
14:29 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü         
14:48
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti         
12:40
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı         
11:10
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement