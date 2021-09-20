"Plastik Taahhütleri Rehberi" tanıtıldı

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) iş birliğiyle plastik kirliliğini önleme hedefiyle hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi'nin (İPG) "Plastik Taahhütleri Rehberi" çevrim içi gerçekleştirilen bir programla tanıtıldı.

Etkinlik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü'nün katıldığı "Başkanlar Paneli" ile başladı.

Panelde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, plastiğin, atıkların neredeyse yüzde 95'ini oluşturduğunu belirterek, plastik meselesinin gündeme gelmesiyle aslında bütün atıkların ele alındığını söylemenin münkün olduğunu ifade etti.

Sınır kaynak olan plastik atıklarla mücadelede döngüsel ekonominin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Kaslowski, "Attığımız plastiği tekrar kullanmak suretiyle, o değeri ekonomiye tekrar kullandırtmayı ancak bu yolla başarırız. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki dönemde çok başarılı ekonomik modeller hayata geçirilebilecek. Bunu da ancak inovasyonla ve sektördeki yapılacak gelişmelerle sağlayabileceğiz. Bir anlamda da çevremiz için buna mecburuz." diye konuştu.

Kaslowski, Türkiye'nin dünya değer zinciri içerisinde yer almaya devam etmeden başka bir alternatifinin olmadığını ifade ederek, "Biz de Avrupa'nın liderliğini almış olduğu yeşil dönüşüm stratejisinin bir parçası da olmak zorundayız. Biz de iş dünyası olarak bu konuda önemli bir rol alabiliriz. Bu döngüsel ekonominin yarattığı farkındalık için iPG önemli bir bacağıdır. Ar-Ge konusu ve bu konudaki yapılacak olan inovasyon yatırımı diğer bir ayağı olacaktır. Bir taraftan iş dünyası, bir taraftan kamu diğer taraftan da nihai tüketiciler bu konuda bir farkındalık yaratma görevini üstlenmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, farkındalık açısından kesinlikle olumlu bir yere doğru gidildiğini ifade ederek, plastik atıkla mücadelenin teknolojik açıdan ve kamu politikaları açısından gelişmelere ve düzenlemelere açık bir saha olduğunu belirtti.

TÜSİAD olarak, "Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" raporunu haziran ayında tanıttıklarını hatırlatan Kaslowski, "Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları şekillendiriyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemli avantajları birlikte getiriyor. Bu yeni ekonomi sistemini ülkemizde de kurgulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, döngüsel ekonomiye geçiş adımlarının dünyayla ile eş zamanlı atıldığına dikkati çekerek, aslında geç kalınmadığını ancak bu trenin asla kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

"Yeni plastik ekonomisi yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor"

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin de plastik atıkla mücadele uzmanlığın ve bilgi paylaşımının kritik önemine işaret etti.

Döngüsel ekonomi odaklı iş modellerin, plastik kirliliğin temel sebeplerine ekonomik, sosyal ve çevresel çözüm sunduğunu belirten Edin, şunları kaydetti:

"Tasarım ve inovasyonla plastik ambalajları geri dönüştürülebilir olması, gereksiz ve problemli plastik ambalajların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ve yeniden kullanım modelleriyle tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmenin de mümkün olduğunu söylüyoruz. Bu perspektifle de yeni plastik ekonomisi yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor. Bu yaklaşım plastikte yeni fırsatları yakalamak için döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu, plastiğin ekonomik değerini koruyacak şekilde ikinci ham madde olarak ekonomiye kazandırılmasını da içeren yeni bir vizyon sunuyor. Hem sosyal hem de çevresel fayda sağlıyor. Tüketimden ziyade üretim modelleriyle de beraber dizayn ediyor. Burada bütüncül yaklaşım yani baştan beri esasında bu süreçte gördüğümüz en temel şey bütüncül yaklaşan şirketlerin bu süreci daha iyi yönettiği yani materyalden ürüne, hizmetten işletmeye, stratejiden politikaya kadar tüm süreçleri yeniden değerlendirilmesi gerekiyor."

Edin, Türkiye Döngüsel Ekonomisi çatısı altında döngüsel ekonomi konusunda öncü bir ülke olan Hollanda'yla iş birliği yaptıklarını belirterek, İPG imzacılarına özel düzenledikleri eğitim kapsamında, sürdürülebilir ve döngüsel ambalaj tasarımı hakkında bilgilendirme, ambalaj değer zincirindeki paydaşları harekete geçirmek için öngörülerin kazanılması, döngüsel ekonomi prensiplerinin keşfedilmesi ve döngüsel iş modellerinin ve tasarım stratejilerinin uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Başkanlar Paneli"nin ardından SKD Türkiye Proje Yöneticisi Şeyda Dağdeviren Hill, Plastik Taahhütleri Raporu'nu ile katılımcı şirketlerin program kapsamında verdiği detaylı taahhütleri, taahhütlere yönelik bulguları ve net azalım miktarlarını paylaştı.