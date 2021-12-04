Polonya heyetinden Bursa Ticaret ve Sanayi odasına ziyaret

Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Polonya Bursa Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını (BTSO) ziyaret etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla "Polonya'da Yatırım ve Ticaret Fırsatları" semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Lesniak, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacminin hızla yükseldiğini belirterek, iki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan köklü ilişkilerin ekonomiye de güçlü bir şekilde yansımasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Polonya'nın Avrupa'nın merkezinde yer alan, son zamanlarda Ar-Ge yatırımlarına hız veren ve tedarik noktasında stratejik avantajları olan bir ülke konumunda bulunduğunun altını çizen Lesniak, "Türkiye ile ortak yönlerimiz oldukça fazla. Polonya'da yatırımı teşvik eden önemli ekonomik politikalar yürütülüyor. Polonya pandemiyle birlikte önemli bir dönüşüm içerisinde. Yatırım yapmak isteyen firmalara devletimiz önemli fırsatlar sunuyor. Hükümetimiz tarafından 10 milyar avroluk hibe programı hazırlandı. Avrupa'nın kuzey ve güney ekseninde stratejik bir noktada yer alan Polonya, yatırımlar için cazibe merkezi konumunda." ifadelerini kullandı.

Lesniak, Türkiye ve Polonya'nın stratejik konumu sebebiyle yeni işbirlikleri yapabileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda devam ediyor. Örneğin Erasmus kapsamında her yıl Türkiye'den 4 bin genci ülkemizde ağırlıyoruz. 10 yıldır bu proje devam ediyor. İki ülkenin birbirini tanıması için bu büyük bir avantaj. Türkiye ve Polonya arasında turizm alanında da ciddi bir işbirliği var. Türkiye'ye gelen Polonyalı turist sayısı 1 milyon civarında. Polonyalılar Türkiye'yi turizm alanında tercih ediyor. Polonya ve Türkiye için 'uzak komşu, yakın dost' tanımlaması yapılıyor. Bizler bunun yakın komşu yakın dost olarak tekrar düzeltmeliyiz. Çünkü Polonya ile Türkiye arasında ulaşım çok uzak değil. 2 saatlik hava yolu ulaşımı mevcut. İki ülke arasında yeni işbirliklerinin önünde hiçbir engel yok."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye ve Polonya ilişkilerinin 600 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Burkay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin düzenli olarak arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesinde ticaret hacmimiz 6 milyar avroya ulaşmıştı. 2 ülkenin 10 milyar avroluk bir ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşabilmek adına Bursa iş dünyası olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 yılında Polonya Ticaret Odası ve 2019 yılında Polonya Misloviçe İthalatçılar ve İhracatçılar Odası ile bir protokole imza atmıştık. Polonya'da sektörel ticaret heyeti programları hazırlarken, kentimizde düzenlediğimiz fuar organizasyonlarında Polonya'dan iş insanlarını ağırladık. Polonya, AB ülkeleri içerisindeki en dinamik ekonomilerden biri. Bursa'da Polonya'ya ihracat yapan 813 firmamız mevcut. Pandemi sonrası Polonya ile iş birliklerimizi en üst seviyelere taşımak adına üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya devam edeceğiz."

Polonya Bursa Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik de Bursa ve Polonya arasındaki ilişkilerin her düzeyde gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.