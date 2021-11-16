Üye Girişi
Profilo resmen iflas etti - Son Dakika

Profilo resmen iflas etti

16.11.2021 14:50
Profilo resmen iflas etti

Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi ev aletleri gibi ürünlerinin Türkiye'deki ilk üreticisi olan Profilo resmen iflas etti. İstanbul Ticaret Mahkemesi, şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava neticesinde bir döneme damga vuran firmanın iflasına karar verdi. Profilo'nun temeli, geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Türk sanayiinin kurucusu iş insanı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında atılmıştı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden ünlü iş insanı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında kurulan Profilo Holding, resmen iflas etti. İstanbul'da küçük bir dükkanda kurulan ancak dayanaklı ev aletlerinin üretimine geçtikten sonra hızlı bir büyüme gösteren Profilo'nun iflasına şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava neden oldu.

ÖDEME ALAMAYINCA ŞİRKETİN İFLASINI İSTEDİ

Altay şirketin davasına bakarken görevden alınınca vekalet ücretini almak için şirkete dava açtı. Altay'ın 2.5 milyon liralık alacağı için açtığı dava karara bağlandı. Şirketin Sümer'e ödeme yapması kararlaştırılırken, gerekli süre içinde ödeme yapılmadığı için Sümer'in avukatları Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'nin iflasını istedi. İstanbul Ticaret Mahkemesi geçtiğimiz perşembe günü, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kararın ardından şirketler tasfiye sürecine girecek. Süreci İstanbul İflas Müdürlüğü yürütecek. Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Şirketin karara itiraz hakkı var ancak bu tasfiye sürecine engel değil.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Profilo, Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu. Binlerce kişiye istihdam saplayan şirket, 2000'li yıllarda sallantıya girmişti. Şirketin önemli firmalarından Profilo Telra 2014 yılında iflas etmişti. Profilo'nun ve Türk sanayiinin kurucusu olan ünlü iş insanı Jak Kamhi, geçtiğimiz yıl 95 yaşında hayatını kaybetti. Kamhi; televizyon, buzdolobı, motosiklet, çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olarak biliniyordu.

Profilo resmen iflas etti

İstanbul, Profilo, Altay, İflas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Profilo resmen iflas etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir 14:46 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir 13:42 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

Son Dakika Haberleri
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:37
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı         
14:12
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
Ayakkabı satan esnaf dükkanında ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Ayakkabı satan esnaf dükkanında ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Profilo resmen iflas etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement